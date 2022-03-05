Золотой голос Востока

Виртуозное владение голосом – фирменный стиль Мапрузы Утуленовой, которую знают и любят в Семее все – от мала до велика. Её невероятно мощный, удивительный и чарующий тембр восхищает поклонников уже не один десяток лет.

Более 35 лет Мапруза Утуленова, солистка ансамбля «Достык», радует своим неповторимым исполнением семейчан и гостей города. Но далеко не все знают, что певица приходится внучатой племянницей знаменитого автора любимой песни «Дударай» Марии Рекиной.

Как написал бы какой-нибудь сентиментальный литератор, подхваченная свободным ветром, дальше песня зазвучала во всех уголках Казахстана. Однако долгое время никто не знал имени автора. Это сейчас в Коргалжынском районе Акмолинской области любой местный житель вам с гордостью расскажет историю о знаменитой землячке Марии Рекиной, создавшей «Дударай».

В 20-е годы прошлого века известный казахстанский этнограф Александр Затаевич записал более десяти вариантов песни «Дударай» и наконец-то установил её автора. Ею оказалась Мария, дочь Егора Рекина, коргалжынского крестьянина-переселенца. Мария в совершенстве знала казахский язык, хорошо играла на домбре и даже была популярным акыном. Её песни были настолько популярны, что их считали сочинёнными народом. Позже, уже в зрелые годы, Мариям Жагор-кызы (Мария Егоровна) была удостоена звания заслуженного деятеля искусств республики.

В 1953 году была написана одноимённая опера казахстанским композитором, народным артистом Казахстана Евгением Григорьевичем Брусиловским. Один из крупнейших казахских народных оркестров нашей республики тоже носит имя «Дударай».

Мапруза Утуленова – внучатая племянница Марии Рекиной и тоже радует красивым фамильным голосом поклонников.

– Конечно, все в нашей семье знают о знаменитой Марии, – рассказывает наша героиня. – О ней мне рассказывала моя бабушка Татьяна Рекина – родная сестра Марии. К сожалению, я тогда была слишком молодой и легкомысленной и почти ничего из её рассказов не помню. Лишь много позже, уже в зрелые годы, я поняла, насколько это важно для меня и моих детей. Вполне возможно, что чужие люди знают о моей двоюродной бабушке гораздо больше, чем я.

В начале 1960-х годов семья Мапрузы Султановой жила в закрытом военном городке Аркалыке. У её матери был красивый голос, но десять детей не давали ей шансов профессионально заниматься пением. Отец хорошо играл на домбре, гитаре и баяне. Так что музыка была в семье полноправной хозяйкой.

Когда Мапруза училась в 10-м классе, она вместе с ВИА «Тургайские напевы» участвовала в одном из областных конкурсов молодых исполнителей. Именно там юную исполнительницу увидел директор филармонии Тургайской области Валентин Власенко. Он пригласил 15-летнюю девушку стать солисткой известного ансамбля древних казахских инструментов «Шертер».

«Шертер» произвёл настоящий фурор в Польше. Воспитанные на музыке скрипок и органа, поляки с изумлением узнали, что можно делать музыкальные инструменты из кожи. Кстати, все инструменты ансамбля были сделаны по эскизам, созданным профессором Болатом Сарбаевым на основе письменных и археологических источников, найденных при раскопках курганов на территории Казахстана.

– Удивительно, но на этих исконных казахских инструментах наши музыканты исполняли и русские, и польские, и украинские народные песни. И везде наш ансамбль пользовался огромным успехом, – вспоминает Мапруза Утуленова.

За четыре года работы солисткой ансамбля «Шертер» певица объездила всю страну, побывала в Индии, Китае, Корее, России, странах Восточной Европы. И на одном из крупных концертов в Алматы её заметил руководитель ансамбля «Гулдер». Он в это время подыскивал солистку вместо ушедших из коллектива Розы Рымбаевой и Нагимы Ескалиевой. Несколько раз он писал официальные запросы на имя руководства Тургайской филармонии с предложением работы солисткой «Гулдера» для Мапрузы Утуленовой. Однако сама артистка узнала об этом предложении много лет спустя.

Был период, когда Мапруза твердо решила быть отличной женой и матерью. Видимо, сказались чадолюбивые гены – ради семьи певица оставила и «Шертер», переехав в Семипалатинск (ныне – Семей), на родину супруга.

Она усердно занималась хозяйством, воспитывала троих детей. Ведь в городе её никто не знал как артистку, пока туда на гастроли не приехал её родной ансамбль «Шертер».

И уже через несколько дней ей поступило приглашение принять участие в одном из концертов в городском Доме культуры. В поисках баяниста она познакомилась с композитором Шишовым. Нехотя он попросил Мапрузу спеть песню. Она выбрала «Дударай» – песню своей бабушки. И баянист был покорён талантом певицы. С тех пор они неразлучны в творчестве.

Однако предложений от городской филармонии так и не поступало, хотя самобытную певицу приглашали петь практически на всех праздниках, концертах и смотрах города и области. Почти всегда безвозмездно.

Сейчас Мапруза Утуленова – заслуженный деятель искусств РК, солистка государственной филармонии им. Амре Кашаубаева и сразу нескольких ансамблей в Семее. Всеми любимая и признанная певица, одинаково хорошо исполняющая как народные, так и авторские песни казахских и русских композиторов и поэтов.

Её золотой голос знают и любят не только в Казахстане. Несколько лет назад Мапруза Утуленова пела «Дударай» прямо у стен Рейхстага, когда снимался документальный фильм о Марии Рекиной. Немцы были в восторге. Впрочем, французы тоже не смогли устоять перед обаянием «восточноказахстанского соловья». В качестве солистки ансамбля старинных народных инструментов «Кербез» Марпуза Утуленова приняла участие в 140 международном фестивале народов мира во Франции. Как призналась сама артистка, её песни ещё никогда так внимательно не слушали зрители.

Отличает Мапрузу Утуленову и доброе, отзывчивое сердце. Она считала своим святым долгом дарить искусство пожилым людям, волею судьбы на старости лет оставшимся в одиночестве. А ещё она помогает артистам из клуба глухих. Иногда проходят удивительные концерты, когда дуэтом поют известные в Семее исполнители и участники клуба. Одни поют голосом, другие – жестами.

Софья Соболевская

Семей