В Восточно-Казахстанском музее искусств прошло праздничное мероприятие «Тепло родных сердец», приуроченное ко Дню пожилых людей.

Как рассказала заведующая отделом экскурсионно-массовой просветительской работы и музейной педагогики Светлана Гилева, в ВК музее искусств ежегодно проводятся мероприятия для людей золотого возраста. Не забывают здесь и своих ветеранов, внёсших неоценимый вклад в развитие музея.

На мероприятие, которое прошло с соблюдением всех санитарных норм, были приглашены свыше 20 гостей. Для них звучали тёплые слова благодарности и поздравления. Директор ВК музея искусств Бекайым Уябаева искренне поздравила старшее поколение, вручив ветеранам музея памятные подарки.

Для гостей был организован праздничный концерт с участием представителей музыкального ретро-клуба «Эхо». Они исполнили песни прошлых лет и другие интересные концертные номера. Зрители слушали инструментальные мелодии в исполнении В. Шамбасова и В. Шевченко. С удовольствием подпевали Л. Феофановой, К. Насоновой, Е. Тютенову песни своей молодости. Ярким исполнением песни «Ләйлім шырақ» порадовала Г. Перкова. Вокалисты белорусского трио «Гармония» своим зажигательным выступлением вызвали бурю аплодисментов, исполнив известную песню из репертуара легендарного ВИА «Дос-Мукасан» «Қайдасың».

По словам работников музея, этот день стал традиционным днём чествования пенсионеров и ветеранов труда. В Казахстане забота о представителях старшего поколения является одной из приоритетных задач. Ведь эти люди – золотой фонд страны, наша гордость. Они хранители богатого опыта предков, истории и традиций.

– В Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана говорится о важности национального проекта «Здоровая нация», который направлен на увеличение продолжительности жизни наших граждан, – отметила Светлана Гилева. – Мы в силах сделать, чтобы заслуженный отдых стал комфортным и желанным временем жизни для каждого человека. А в традиции казахского народа уважение к старшим всегда было приоритетной основой воспитания молодёжи.

Ерик Абитов

Фото ВК музея искусств