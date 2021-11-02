«Золотой час» на спасение жизни

В Восточном Казахстане создана современная инфраструктура системы нейрореабилитации постинсультных пациентов, включающая помощь в медицинских организациях четырёх уровней.

Заболевания сосудов головного мозга продолжают оставаться одной из важных медико-социальных проблем современного общества, что обусловлено их высокой долей в структуре заболеваемости и смертности населения и причиной первичной инвалидности.

Как отмечает директор ВКО филиала ФСМС Галымжан Абилов, одной из самых частых причин инвалидизации после инсульта является постинсультная спастичность – невозможность полноценно двигаться. Это тяжёлым бременем ложится на плечи не только самого пациента, но и его близких, которые ухаживают за ним. Поэтому реабилитация постинсультных пациентов входит в число приоритетных задач всей системы здравоохранения страны.

При инсульте существует такое понятие, как «золотой час». Это около двух часов, в течение которых следует обеспечить пострадавшему необходимую медицинскую помощь. Ведь чем скорее больной попадёт в инсультный центр, тем выше вероятность его спасти и уменьшить риск последствий.

В Восточном Казахстане людям, столкнувшимся с этим заболеванием, специальная медицинская помощь оказывается в пяти организациях здравоохранения. Это Больница скорой медицинской помощи в Семее, ВК областная больница, ВК областной специализированный медицинский центр в Усть-Каменогорске, а также инсультные центры в Аягозе и Алтае.

– За девять месяцев текущего года с цереброваскулярными заболеваниями в регионе пролечено 3 700 пациентов на сумму порядка 44 млн тенге, – сообщил директор филиала ФСМС ВКО Галымжан Абилов. – На эти цели из Фонда социального медицинского страхования в этом году выделено более одного миллиарда тенге.

О том, как идёт восстановительный период пациентов, перенёсших это коварное заболевание, рассказали в областном реабилитационном центре.

По словам главного врача медучреждения Тимура Тортаева, арсенал эффективных тренажёров для реабилитации больных инсультом в Центре постоянно обновляется.

– Благодаря своей конструкции тренажёры могут использоваться для упражнений на различные группы мышц, – говорит главврач. – Реабилитация после инсульта – процесс длительный, восстановление старых навыков и образование новых должно происходить комплексно и последовательно. Возможно, что полностью здоровье не восстановится, но укрепление доступных функций позитивным образом скажется на качестве жизни человека.

Мультидисциплинарные бригады реабилитационного центра наблюдают за состоянием здоровья поступившего пациента. В составе бригады есть врач, психолог, реабилитолог, инструктор по ЛФК, массажист, медсестра по физиотерапии. Для каждого больного разрабатывается индивидуальный план реабилитации.

– Здесь созданы все условия для инсультных больных, – делится пациент Центра Галымжан Сембинов. – Помогают нашему выздоровлению не только качественное медицинское обслуживание, но и неизменно внимательное, доброжелательное отношение к нам врачей, медсестёр, нянь. Их улыбки, добрые, ласковые слова, постоянная забота – тоже лекарство для нас.

С начала года по области в рамках второго этапа восстановительного лечения и медицинской помощи реабилитацию прошли 1 234 пациента, перенёсших инсульт.

Медики отмечают, что при широком распространении среди населения установки на здоровый образ жизни и культуру сохранения собственного здоровья вполне реально значительно снизить заболеваемость инсультом и в сочетании с применением современных эффективных медицинских технологий добиться снижения смертности и инвалидизации от этого серьёзного недуга.

Врачи напоминают о необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, коррекции факторов риска и контроля артериального давления, а также знаний признаков инсульта и порядка самостоятельных действий и действий окружающих в случае их появления.

– Своевременное прохождение профосмотров позволит предотвратить болезни системы кровообращения, в том числе инсульт, – говорит Галымжан Абилов. – После 40 лет мужчины и женщины один раз в два года должны проходить бесплатный скрининг на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы. Медосмотры осуществляются за счёт средств ОСМС.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВКО филиала ФСМС