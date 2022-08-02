Золотой борец Востока

Восточноказахстанский борец Дарын Аскербек завоевал золотую медаль на чемпионате мира U-17 по вольной борьбе.

Соревнования проходили в столице Италии. 17-летний спортсмен из нашего региона Дарын Аскербек на мировом первенстве представлял страну в категории до 55 килограммов.

В полуфинале он оказался сильнее немца Янниса Ребхольца. Также победил Хусанбоя Усмонова из Узбекистана, Арена Серобяна из Армении и дошёл до финала.

В финале наш земляк встретился с Джаксеном Патриком Форрестом из США. В поединке Дарын Аскербек уступал своему сопернику, однако затем сумел совершить впечатляющий камбэк, отыграв отставание в шесть баллов. В итоге спортсмен победил со счётом 11:10 и стал обладателем золотой медали юниорского мирового первенства.

– Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Дарын Аскербек завоевал золотую медаль на чемпионате мира U17 в Риме, – сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Казахстана.

Борец из США стал серебряным призёром турнира, а бронза досталась представителю Индии.

С заслуженной победой чемпиона поздравил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. «Это ещё одна золотая медаль в копилку нашего региона и страны, что не может не радовать. В Восточном Казахстане отличная школа единоборств, и я убеждён, что впереди у наших спортсменов ещё много побед. Хочется от души поздравить молодого спортсмена и тренера с этой серьёзной победой и статусом чемпиона мира и пожелать дальнейших успехов, целеустремлённости, силы духа и новых побед», – написал на официальной странице в сети Instagram глава региона.

Добавим, что до этого золотую медаль по вольной борьбе спортсмены нашей страны выигрывали в 2013 году.

Татьяна Кравченко