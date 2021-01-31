Золотое руно кочевников

Молодая супружеская пара из посёлка Верхнеберёзовский Глубоковского района возрождает и поддерживает старинные традиции кочевых народов по изготовлению войлочных изделий.

Несколько лет назад Максим Богомолов и представить не мог, что старинное ремесло – валяние войлока – так захватит его и станет не просто любимым увлечением, а семейным бизнесом.

ХОББИ – В БИЗНЕС

Войлоковалянием занимается его супруга Татьяна Чучупалова, открывшая несколько лет назад мастерскую. Создав с девушкой семью, Максим неожиданно открыл для себя это направление творчества. Летом 2019 года решил принять участие в программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». Обучившись азам предпринимательства, получил грант в размере полумиллиона тенге. На грантовые средства закупил оборудование по изготовлению листового войлока.

– Сейчас в мои обязанности, по большей части, входит техническое оснащение мастерской и обеспечение бесперебойной работы станков. Татьяна занимается ассортиментом и дизайном новых изделий, – рассказывает Максим.

Расширение семейного дела позволило создать рабочие места для жителей посёлка. Пятеро работников помогают им в валянии заготовок и декорировании готовых изделий.

ВОЗДУШНЫЙ, ЖИВОЙ, ПУШИСТЫЙ

Культовый материал степных кочевников сегодня является одним из самых актуальных и современных, уверяют супруги. Он отлично вписывается в любую обстановку. Экологичен, прост, пластичен, многофункционален. Войлок – живой, тёплый материал. В руках мастера он превращается в уникальные вещи, которые способны защитить как от жары, так и от холода.

– Войлок прочно вошёл в нашу жизнь, – говорит Максим. – Не полюбить его нельзя, это очень приятный в работе материал. Гарантирую: если вы хоть раз наденете на ноги тапочки из войлока – другие носить уже не захотите.

В творческой мастерской супруги проводят многие часы, обрабатывая овечью шерсть, совершенствуя технологии. Несмотря на то, что в их распоряжении есть несколько вспомогательных машин, валяние войлока в основном – это ручная работа.

Только на первый взгляд войлоковаляние кажется лёгким занятием. На самом деле оно требует времени, усидчивости, терпения и внимания. Изготовление изделий из войлока – трудоёмкий, многоэтапный процесс. Зато в результате такого кропотливого труда получаются эксклюзивные вещи.

Сам процесс изготовления предметов быта и одежды за несколько веков не изменился: сначала шерсть промывают, затем сушат, а потом аккуратно сваливают.

– Единственный природный материал, из которого может быть изготовлен войлок, – это шерсть, причём лучше всего овечья. Шерстяные волокна имеют верхний чешуйчатый слой – кутикулу. Благодаря ему волокна могут сцепляться друг с другом под воздействием горячей воды и пара. На этом основан принцип войлоковаляния, – делится тонкостями ремесла предприниматель.

Неокрашенную шерсть мастера закупают на фабрике в Шымкенте, красят её в разные цвета.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Супруги уверяют, что возрождение войлочных традиций – это не только возможность получить дополнительный доход, но и шанс продемонстрировать неповторимые культурные особенности казахского народа.

Валяние из шерсти, имеющее в наше время огромную популярность, уходит корнями в далёкое прошлое. Существует легенда, согласно которой первая валяная вещь появилась в Ноевом ковчеге. Овцы, плывшие в нём, стояли в тесных стойлах, их шерсть падала на пол и намокала, копыта овец сбивали и стаптывали её. Когда же животные покинули ковчег, на полу остался лежать валяный ковёр.

Если же обращаться к научным данным, то археологами установлено, что валяние из шерсти – это самая первая техника изготовления текстиля на Земле.

Войлок был одним из самых необходимых материалов в быту кочевых народов. Именно из их культуры берёт начало ремесло художественной обработки шерсти. На протяжении веков войлочное полотно было для кочевников предметом первой необходимости.

У казахов были свои секреты валяния шерсти. Например, при покраске войлока они добавляли отвар полыни, чтобы его не съедала моль. И хранились такие изделия очень долго.

Войлок защищал кочевников от холодного пронизывающего ветра в степи и удерживал тепло от маленького костра, разведённого в центре юрты, при этом спасал от жары, а также служил прекрасным гидроизоляционным материалом, не позволяя сырости и влаге распространяться внутри жилища.

Из войлока изготавливали юрты, ковры, предметы одежды и обихода, обувь. В приданое невесты обязательно входили юрта, текеметы, сырмаки, аякапы (чемоданы, в которых хранили вещи). Внутреннюю часть саукеле – головного убора – тоже делали из войлока. И традиции ремесла кочевники передавали из поколения в поколение.

ТЁПЛЫЙ БРЕНД ВОСТОКА

Уже давно изжит стереотип, что войлок – это грубый материал, из которого сложно создать красивую, современную вещь. Верхнеберёзовские мастера продвигают идею универсальности этого

материала.

– Производство войлочных сувениров претендует стать привлекательным брендом Восточного Казахстана, – уверяет Татьяна. – Экологически чистая шерсть, гиппоаллергенные игрушки, тапочки, коврики, сумочки, чехлы для мобильных телефонов. Относительно дешёвые сувениры из войлока на сегодняшний день пользуются сумасшедшей популярностью во всём мире.

Тапочки из войлока мастерица советует носить на босу ногу. А ещё хорошо постелить такой коврик возле кровати. Войлок массирует низ босой стопы за счёт микроуколов шерстяных волосков. Кстати, ланолин – животный воск, содержащийся в шерсти, – основа для медицинских мазей при ревматических, суставных и мышечных болях, а также при остеохондрозе, ортопедических заболеваниях. Ещё шерсть успокаивает нервы, расширяет сосуды и улучшает кровообращение.

Помимо этого, материал ценится за износостойкость, нетоксичность, способность поглощать звуки, защищать от пыли, сохранять тепло и впитывать влагу.

ФЕЛТИНГ – ЭТО МОДНО

«Найди себе работу по душе, и ты не будешь работать ни одного дня в жизни», – эти слова наиболее точно отражают любовь этой семейной пары к рукоделию из войлока.

– В последнее время увлечение валянием (фелтингом) охватило весь мир, – отмечает мастерица. – И для этого есть веские причины. Во-первых, научиться валять очень просто. Во-вторых, результат виден практически сразу, что очень важно для начинающих. В-третьих, для валяния обычно не нужно сложных устройств и большого пространства. В-четвёртых, сам процесс валяния – это отличная релаксация. И наконец, вы получаете замечательную возможность украсить себя, свой дом, делать чудесные подарки родным и близким и получать постоянный доход.

В Восточном Казахстане есть целое сообщество тех, кто занимается валянием войлока. Мастера часто встречаются, делятся опытом. К сожалению, вмешавшаяся в жизнь каждого из нас пандемия затормозила выставочные мероприятия, и ремесленники, которым пришлось сократить объёмы производства, находятся сейчас в ожидании нормализации эпидемиологической обстановки. Однако процесс ожидания не означает прекращение творческой жизни.

Всё свободное время Максим и Татьяна отдают любимому занятию. К тому же, у них нет проблем с подарками для родных и друзей – сделанные их руками вещи есть уже у всех. Коврики, сшитые ими в этой технике, встречают гостей на крыльце, лежат на стульях дома. Заказы на тапочки, шлёпанцы, невысокие валенки для дома поступают со всех уголков мира.

Также верхнеберёзовские мастера изготавливают сумки, шарфы, варежки, элементы декора – панно, картины, коврики и напольные ковры – текеметы.

Продукцию продают через социальные сети и специализированные сайты, участвуют в ярмарках выходного дня, проходящих в соседних районах. В Усть-Каменогорске с недавних пор работает их фирменная торговая точка.

В ближайших планах Максима и Татьяны – увеличение производительности и расширение штата работников. На следующий сезон мастера задумали выпуск линии уличных ботинок и всевозможных головных уборов.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива Максима Богомолова