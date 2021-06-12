Золото Великой степи увидят в Британии

Открытия именитых казахстанских археологов Зайноллы Самашева и Абдеша Толеубаева будут презентованы иностранной публике в одном из самых известных музеев Британии – Музее искусств и истории Фицуильяма при Кембриджском университете.

Напомним, что проведение выставки планировалось ещё в прошлом году в честь 175-летия великого казахского мыслителя и поэта Абая Кунанбайулы. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Но уже в этом году, когда в странах мира проходит поэтапная вакцинация населения и действуют послабления карантинных мер, проведение выставки «Золото Великой степи» стало великолепной возможностью, чтобы показать сокровищницу истории Казахстана, теперь уже под эгидой 30-летия Независимости страны. Ведь это наше национальное достояние, яркое свидетельство того, что в тот далёкий период люди обладали высокими научными знаниями по геологии и переработке, обогащению, производили все виды металлов, включая золото. Это веский аргумент, доказывающий высокий цивилизационный уровень наших предков.

Как сообщил аким ВКО Даниал Ахметов в своём официальном аккаунте в социальных сетях, в настоящее время сотрудниками областного краеведческого музея подготовлена научная концепция экспонирования почти 63 тысяч артефактов, которые подчёркивают особую значимость культуры древних саков во всём Евразийском пространстве.

Такая богатая выдающаяся коллекция стала результатом реализации программы развития научно-исследовательских работ в сфере археологии Восточного Казахстана, инициированной главой региона. Напомним, раскопки в рамках программы начались в 2016 году и продолжаются по сей день. Главная цель – научные исследования знаковых археологических памятников для восстановления исторического прошлого, сохранения реконструкции и использования объектов для исторического туризма.

С этого периода в раскопках приняли участие археологи из 20 стран, включая Великобританию, Венгрию, Германию, Россию, США, Турцию, Францию, Швецию, Японию. Работы проводились под руководством выдающихся казахстанских археологов Зайноллы Самашева, Абдеша Толеубаева и Карла Байпакова, ушедшего из жизни в возрасте 78 лет в 2018 году.

За период исследований была сделана масса открытий в Берели, Шиликты, Елеке Сазы.

В 2016 году в ходе раскопок Берельских курганов в Катон-Карагайском районе было найдено элитарное погребение, музеефицирован курган под номером два. В следующем году в кургане номер пять была найдена степная амазонка, захоронение датировано V веком до нашей эры.

В 2018 году на некрополе Елеке Сазы в Тарбагатайском районе найден «Золотой человек». Находка датирована VIII–VII веками до нашей эры. В 2019 году на некрополе Елеке Сазы исследовали 21 курган, обнаружив уникальные артефакты сакского периода. В этом же году рядом с гротом Акбаур было обнаружено сакское поселение.

Одним из важных результатов в рамках реализации программы развития научно-исследовательских работ в сфере археологии стало открытие в Зайсанском районе элитарного погребения в Шиликтинском кургане под номером 16, где были найдены золотые изделия раннесакского периода, а также памятники усуньской культуры II века до нашей эры, I века нашей эры, афанасьевской культуры III – начала II тысячелетия до нашей эры.

В 2020 году в долине Елеке Сазы найдены золотые изделия одного комплекта конской сбруи правителя сакского общества. Они датированы V–IV вв. до нашей эры.

Как рассказала заведующая отделом научно-исследовательского обеспечения общей истории, археологии, этнографии областного краеведческого музея Наталья Косенкова, ожидается, что все найденные артефакты будут доставлены на выставку в музей Фицуильяма.

– Антропологи, художники-реставраторы, специалисты по древнему вооружению и одежде под руководством археологов изготовили реконструкции «Золотого человека» из некрополя Елеке Сазы, «Золотого человека» из некрополя Шиликты, урджарской ханшайым, берельской степной амазонки. Все экспонаты будут на выставке. Сейчас подготовлен в электронном виде альбом-каталог с описанием всех артефактов, который выйдет на английском, казахском и русском языках, – отметила Наталья Косенкова.

Как сообщил Даниал Ахметов на своей официальной странице в социальных сетях, выставка в музее Кембриджского университета будет длиться в течение полугода, ориентировочно с 28 сентября по 27 февраля 2022 года. Все подготовительные работы уже завершены.

Примечательно, что в 2019 году выставка «Золото Великой степи» прошла в Государственном центральном музее современной истории России. Тогда экспозиция имела большой успех. В течение месяца её посетили семь тысяч человек. А для профессорско-преподавательского состава и студентов МГУ имени Ломоносова Зайнолла Самашев и Абдеш Толеубаев прочитали цикл лекций о культурно-исторических процессах в казахстанских степях.

Дарья Антон

Фото Тлеубека Шаяхмета