Золото Великой степи произвело фурор

В Лондоне, в музее Фицуильяма, открылась выставка находок археологов Восточного Казахстана «Золото Великой степи». Эксперты уже назвали её сенсационной.

Ещё задолго до открытия экспозиция произвела «вау-эффект». Мгновенно все билеты на ближайшие месяцы были распроданы. Что же вызвало у британцев такой интерес?

Местная пресса пишет о том, что именно эта выставка ломает и меняет представление мировой общественности об истории кочевников Центральной Азии. Экспозиция «Золото Великой степи» демонстрирует подлинные шедевры, созданные нашими предками, которые свидетельствуют, что древние саки обладали уникальной культурой и глубокими знаниями в сферах кочевого скотоводства, горнодобывающей промышленности и металлургии.

Директор музея Фицуильяма Люк Сайсон на открытии выставки отметил, что это исключительная возможность показать Великобритании и всему миру культуру, с которой только начинается знакомство.

– Это необычайная возможность переписать историю мира благодаря объектам, которые были раскопаны совсем недавно, буквально несколько месяцев назад. И самое главное для нас в Кембридже – показать не только артефакты, но и весь археологический процесс, экспертные знания, применяющиеся в Казахстане. Это поистине особенное событие в плане партнёрства Кембриджского университета с коллегами из Восточного Казахстана в музейном мире, в мире туризма и, прежде всего, в мире археологии и науки о наследии. Мы очень рады, что эти ценные материалы впервые в Европе будут показаны именно нашим посетителям, – сказал Люк Сайсон.

Аким ВКО Даниал Ахметов приветствовал гостей выставки, выразив надежду, что событие станет знаковым для казахстанско-британских отношений, а сама экспозиция позволит не просто ознакомить широкую публику с уникальными артефактами, но и будет одним из звеньев цепочки мультикультурного обмена между Казахстаном и Соединённым Королевством – странами, обладающими выдающимся культурным и историческим наследием.

– Это большой шаг к укреплению сотрудничества между двумя государствами. Выставка отражает высокий уровень доброжелательности и взаимоуважения. Она познакомит не только британское научное сообщество, но и всех любителей древней истории с цивилизацией кочевых саков, населявших Великую степь в первом тысячелетии до нашей эры, – отметил глава региона.

Представленные вниманию британского общества артефакты были обнаружены археологами в Восточном Казахстане, в курганах сакской элиты седьмого – шестого веков до нашей эры. Этот период также называют «золотым веком» в истории древних казахов. Венцом экспозиции является захоронение молодого лучника – нового «золотого человека», датируемое шестым – пятым веками до нашей эры. Его одежда насчитывает 15 тысяч золотых предметов. В 2018 году найдены его останки, сохранившиеся в вечной мерзлоте, окружённые изысканными украшениями и оружием: фигурами оленей, искусно сделанными держателями для его лука, стрел и кинжала, мириадами крошечных бусинок – «и везде», как отмечают зарубежные учёные «сияние золота».

Золотые ножны, украшения, чудом сохранившиеся элементы одежды и сбруи из кожи и войлока, – это далеко не полный список экспонатов, погружающих зрителей в мир древних сакских племён, которые завоевали территорию от Чёрного моря до Центральной Азии. Каменные ручные мельницы могут быть не такими привлекательными, как золотые украшения, но они доказывают, что саки-скифы делали муку, то есть они практиковали простое сельское хозяйство. Большинство объектов на выставке датируются VIII – VI веками до нашей эры. Многие вещи были обнаружены только в прошлом году.

Выставка, посвящённая древним кочевникам Казахстана, демонстрирует силу археологии. Ведущие учёные уже назвали её «мировым событием» и присвоили пять звёзд. Экспозиция продлится до 30 января 2022 года, но уже сейчас очевидно, что она вызывает огромный и неподдельный интерес у зрителей, потому что открывает новые страницы истории. Британские археологи уже выразили желание поучаствовать в раскопках на территории Восточного Казахстана и, скорее всего, сотрудничество двух стран не ограничится только этой экспозицией.

– Выставка уникальна для Англии. Мы гордимся, что проводим её в Кембридже. Это возможность показать уникальные артефакты международной аудитории. Я археолог, и мне особенно приятно увидеть всё это с новой точки зрения. Меня впечатлили люди, жившие тысячи лет назад. Это удивительная комбинация, когда кочевники занимались сельским хозяйством и производством. Артефакты впечатляют – золото, бирюза, лазурит. Это сочетание в изделиях поражает. Как ученому, мне очень интересна ваша территория, ваши раскопки, я был бы горд стать участником археологической экспедиции, – поделился своим мнением заведующий кафедрой археологии Кембриджского университета Сиприан Брудбанк.

Дарья Антон