Золотая кинокамера Восточного Казахстана…

…Именно так называют сценариста, режиссёра, оператора, поэта Анатолия Лаптева. В этом году мэтр восточноказахстанского кинематографа отметил 80-летний юбилей.

Пожалуй, Анатолий Павлович сегодня не нуждается в представлении. Да и не расскажешь в двух словах о многогранной и талантливой личности, чья судьба неразрывно связана с Восточно-Казахстанской областью…

Анатолий Лаптев с детства мечтал связать свою жизнь с кинематографом, поэтому в 1962 году он пришёл работать на Усть-Каменогорское телевидение осветителем киногруппы. Уже через несколько месяцев ему присвоили третью категорию ассистента кинооператора с правом снимать самостоятельно. Сказать, что герой повествования был на седьмом небе от счастья – ничего не сказать…

– В 1966 году поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) на заочное отделение операторского факультета, – поделился он. – Завершив в 1972 году курс обучения, на отлично защитил диплом документальным фильмом «Исследователи» об учёных ВНИИцветмета.

Широкую известность молодому кинематографисту принёс фильм по сценарию П. Бортника о зыряновском фотохудожнике А. Лухтанове «Четвёртая охота». За кинотрилогию об озере Маркаколь – «Озеро студёное, ласковое», «Старик и озеро» и «Постижение» – Анатолий Лаптев получил звание лауреата премии Ленинского комсомола. К слову, все три ленты озвучены Иннокентием Смоктуновским.

После выхода на всесоюзный экран серии фильмов об озере Маркаколь и вызванном ими широком общественном резонансе Правительство Республики вынесло решение об образовании Маркакольского заповедника.

Также Анатолию Лаптеву присвоена высшая категория кинооператора, он тарифицирован как кинорежиссёр, является членом Союза журналистов и кинематографистов Республики Казахстан. За заслуги перед республикой ему присвоено высокое звание «Заслуженный деятель искусств Республики Казахстан». С 2003 года – звание «Почётный гражданин города Усть-Каменогорска».

За многолетнюю плодотворную творческую деятельность в области документального кино он удостоен звания лауреата премии Президента Республики Казахстан, а за значительный вклад в развитие кинематографии Казахстана – звания «Экран Шебері».

Если говорить о творчестве в целом, то, безусловно, видеоархив режиссёра впечатляет! В нём хранятся кадры, приобретшие историческую и культурную ценность. Стоит отметить, что за время творческой деятельности Анатолий Лаптев снял более 30 документальных фильмов, причём в большей степени авторских, тысячи сюжетов, репортажей и очерков, повествующих о различных аспектах экономической и культурной жизни нашего региона и судьбах проживающих здесь людей. Нельзя не сказать, что Анатолий Павлович – автор поэтических текстов песен, прозвучавших в его фильмах.

Кинокартины Анатолия Лаптева, которые в разные годы представляли нашу страну на всесоюзных и международных телефестивалях, становились их лауреатами и призёрами. Все фильмы режиссёра-оператора были широко тиражированы. Кстати, большой интерес к ним проявляли зарубежные страны, что, в свою очередь, положительно сказывалось на формировании имиджа нашего государства. Некоторые кинофильмы были представлены на ВДНХ.

Общественный интерес к работам режиссёра можно объяснить – их отличает профессионально-художественная состоятельность и самобытный колорит. Главные герои – люди и уникальная природа Восточно-Казахстанской области с её бескрайними степями, лесными чащами, вершинами белоснежных гор и прохладой чистых озёр…

Анатолий Лаптев всегда был в центре событий, происходящих в регионе, созданный за годы непрерывного труда бесценный документальный архив – тому подтверждение.

Перешагнув 80-летний юбилей, Анатолий Павлович продолжает работать собственным корреспондентом в нескольких периодических изданиях. Немало у юбиляра кинозадумок. Одна из них – международного масштаба…

– Есть у меня планы – снять полнометражную художественную ленту по собственному сценарию в творческом тандеме с Никитой Михалковым, – поделился Анатолий Лаптев.

Александра Исаева

Фото из архива Анатолия Лаптева