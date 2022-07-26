Знатоки языка

В Усть-Каменогорске прошёл областной конкурс «Тіл шебері» среди молодёжи, свободно владеющей казахским, русским и английским языками.

Конкурс, уже ставший традиционным, прошёл в стенах Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина. Организовал его Восточно-Казахстанский лингвистический центр Управления культуры ВКО.

По словам организаторов, ключевые цели ежегодного конкурса «Тіл шебері» – поддержка талантливой молодёжи, владеющей казахским, русским, английским языками, повышение статуса государственного языка, воспитание полиязычной личности и укрепление казахстанского духовного единства.

В этом году в состязании полилингвов участвовали шесть молодых людей из ВКО и области Абай в возрасте от 21 до 35 лет, знающие три языка. Прежде все они прошли отбор, победив в городских и районных этапах.

– Стоит отметить, молодёжь сейчас достаточно активна. В первые годы проведения этого конкурса многие участники хорошо владели русским и английским, однако их знание государственного языка хромало. В настоящее время с этим проблем нет. К примеру, в прошлом году жюри было весьма трудно определить победителя конкурса, – рассказала заместитель руководителя Управления культуры ВКО Роза Толемысова.

Отметим, что конкурс проводится в соответствии с региональным планом мероприятий по выполнению Государственной программы по реализации языковой политики Республики Казахстан на 2020-2025 годы.

Участникам предстояло пройти три тура: «Елтаным», «Өнертаным» и «Сөзтаным». В одном из них конкурсанты должны были ответить на вопросы по истории Казахстана и биографии великих исторических личностей казахского народа на государственном языке. Во втором туре они демонстрировали жюри и зрителям свои таланты, используя лишь своё знание английского языка. В третьем туре от участников требовалось составить предложения на русском языке, глядя на изображения, показанные на экране. Так полилингвам предоставили возможность показать на практике свой уровень владения тремя языками.

По итогам трёх этапов обладателем Гран-при стала Маншук Беделбекова из Глубоковского района. Первое место занял житель Усть-Каменогорска Елдар Мубараков, второе – Айгерим Мажитова из Тарбагатайского района. Жительнице Уланского района Сабире Сейдрахмановой жюри присудило третье место.

Также благодарственными письмами были награждены Умит Маимбекова из Абайского района и Алтынай Назарбай из Шемонаихинского района.

Победителя и призёров наградили дипломами и ценными подарками.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников