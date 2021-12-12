Знатоки ономастики

Команда из Восточно-Казахстанской области заняла третье место на республиканском конкурсе «Ұлттық ономастика – ел айнасы».

Ежегодное состязание знатоков ономастики было организовано Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и проходило в Павлодаре.

В конкурсе принимали участие лучшие команды из числа специалистов управлений, отделов, занимающихся языковой политикой в местных исполнительных органах регионов. Их знания оценивало жюри, в состав которого входили известные учёные-ономасты.

За призовые места соревновались 11 команд из Алматы, Шымкента, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей.

В результате команда «Алаш» из Восточного Казахстана, показавшая высокий уровень подготовки, заняла третье место. В её состав вошли руководитель отдела ономастической работы и анализа Управления по развитию языков ВКО Медет Жумаканов, руководитель отдела по развитию языков и координации работы управления Толкын Берикбекова и заведующая сектором по развитию языков отдела культуры и развития языков города Семея Маржан Бахатова.

– Конкурс состоял из нескольких этапов. В одном из туров мы должны были по фотографии популярного в стране места определить его название и местонахождение. Также участвовали в викторине, отвечали на вопросы по нормативным правовым актам, регулирующим сферу ономастики, – рассказала Толкын Берикбекова. – Кроме того, жюри выставляло оценки и по материалам, отражающим нашу работу, проведённую в области ономастики.

Победители и призёры конкурса были награждены специальными дипломами и денежными сертификатами.

Стоит упомянуть ещё об одной победе специалистов, работающих в области лингвистики в Восточном Казахстане. Недавно заместитель директора Восточно-Казахстанского лингвистического центра Ырысты Райханкызы стала призёром республиканского конкурса, организованного Национальным инновационным научно-исследовательским центром «Білім өркениеті». В ноябре в Доме министерств состоялась церемония награждения, где ей вручили диплом первой степени и нагрудный знак «Қазақстан Республикасының құрметті азаматы».

Ранее преподаватель Восточно-Казахстанского лингвистического центра Ляззат Кайдарова получила благодарственное письмо в номинации «Языковая школа» во время награждения победителей культурно-просветительского проекта «Мың бала» в Нур-Султане.

Гульжан Естаева

Фото Управления по развитию языков ВКО