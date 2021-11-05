Знатоки лингвистики

В Зайсане прошёл районный этап республиканской олимпиады по лингвистике для учащихся 8–11 классов.

Мероприятие проводилось на базе КГУ «Средняя школа имени Ю. Гагарина». По словам организаторов, специалистов Восточно-Казахстанского научно-методического центра развития одарённости и дополнительного образования «Дарын» и Зайсанского районного отдела образования, главная задача олимпиады заключается в выявлении, развитии и поддержке одарённых учащихся, улучшении и углублении их знаний по прикладной лингвистике.

В районном этапе приняли участие 38 учащихся из 19 школ. По итогам олимпиады второе место заняли: ученица 10-го класса Балнур Ермеккызы и ученица 11-го класса Диана Дауренова из школы-лицея имени Х. Мустафиной. Третье место завоевали: ученица 8-го класса школы-интерната имени М. Дауленова Акбота Алтынбек, ученик 10-го класса Каратальской средней школы Мирас Бекназар и ученица 8-го класса средней школы имени Мукарамы села Дайыр Балнур Кайдарова. Призовое первое место по решению строгого жюри никому присуждено не было.

Ерик Абитов

Зайсанский район