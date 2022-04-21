Знаток филологии

Дипломантом первой степени областного конкурса «Бәсекелес педагог» стала школьная учительница из Жарминского района.

Дистанционный конкурс, организованный региональным центром «Шығыс» Управления образования ВКО, собрал в режиме онлайн самых талантливых учителей казахского языка и литературы общеобразовательных учреждений области.

– Учителя-предметники продемонстрировали творческий подход в обучении правильному использованию и соблюдению языковых норм, свободному общению и функциональной грамотности. Также претенденты представляли творческие работы по формированию личности, уважающей казахский язык, понимающей его социальное значение через развитие языковых навыков, – рассказали организаторы.

В числе конкурсантов, боровшихся за звание лучшего педагога, была учитель казахского языка и литературы многопрофильной школы-гимназии имени Абая села Калбатау Хуралай Алданыш. Продемонстрировав высокий профессиональный уровень, она смогла успешно пройти все конкурсные туры, заняв в итоге первое место.

Аида Жумекенова

Жарминский район