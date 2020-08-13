Знания в удобном формате

До начала нового учебного года остались считанные дни. На территории региона работают 646 школ, но не все они готовятся распахнуть двери для учеников.

По предварительной информации, контингент учащихся в 2020–2021 учебном году составит 189255 школьников, количество педагогов – 23 тысячи. В первый класс пойдёт 21 тысяча ребят.

Для 109665 учащихся 312 школ учёбу планируется организовать в дистанционном формате. Для разъяснения всех нюансов обучения в домашних условиях до 1 сентября будут проведены единые классные часы для детей («Как учиться дома», «Киберкультура» и другие), а также единые родительские лектории.

В штатном режиме продолжат работу сельские малокомплектные школы и школы с профицитом мест. Таковых в области 334, обучаются в них 23893 ребёнка.

В этих учреждениях обучение организуют в две смены с полуторачасовым перерывом между сменами, введением масочного режима и усилением медицинского контроля. После каждого урока будут проветривать помещения и проводить дезинфекцию.

– На данный момент все школы обеспечены дезинфицирующими средствами и средствами санитарной безопасности, в том числе тепловизорами, санитайзерами, защитными ковриками у входа, масками и бактерицидными лампами. Раздадим всем детям бесплатные маски, – подчеркнул аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов во время онлайн-брифинга, посвящённого предстоящему учебному году.

В начальном звене по заявлению родителей будут функционировать дежурные классы с разбивкой на группы наполняемостью до 15 человек и соблюдением строгих санитарных мер. Для обучения в таком формате планируется открыть около 5319 групп.

КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ ВСЕХ

Невозможно организовать дистанционное обучение без наличия компьютера дома. Для этого проведён анализ обеспеченности необходимой техникой учащихся и педагогов школ области.

По словам главы региона, на сегодняшний день в школах имеется 33200 компьютеров. Согласно результатам анализа, у 166779 школьников есть компьютерная техника, у 22476 – нет. В связи с этим идёт работа по передаче 17101 компьютера на возвратной основе из организаций образования 197 педагогам и 16904 учащимся. В первую очередь техникой будут обеспечены дети из социально уязвимых семей.

– Дополнительно до 25 августа приобретём для школ области 9548 единиц компьютерной техники на сумму 1,6 млрд тенге. Также планируется выделение средств из правительственного резерва на покупку более 26509 единиц компьютерной техники на общую сумму 4,1 млрд тенге, – сообщил Даниал Ахметов. – В целом этих ресурсов достаточно, чтобы закрыть потребность.

ДАЁШЬ ИНТЕРНЕТ!

Не теряет актуальности вопрос подключения к Интернету. У 170924 учащихся есть доступ к Всемирной сети дома. При этом не обеспечен Интернетом 18331 ребёнок, 11454 из них имеют техническую возможность для подключения. Для них приобретены 5620 роутеров с SIM-картой и подключены тарифы с повышенным трафиком.

Остальные 6877 ребят будут учиться в школе.

Кроме того, до 1 сентября в 52 населённых пунктах региона будет увеличена скорость доступа к сети Интернет. На эти цели планируется направить 136,6 млн тенге.

Несмотря на дистанционный формат обучения, каждый школьник будет обеспечен бесплатными учебниками. В текущем году на приобретение 1,5 млн экземпляров учебных материалов выделено около 1,6 млрд тенге.

Доставка учебников до школ области будет завершена до 25 августа этого года.

Сеть дошкольных организаций области включает 345 детских садов и 446 мини-центров с общим контингентом 56993 ребёнка.

– В дошкольных организациях возобновится деятельность дежурных групп, которые будут формироваться на основании заявлений родителей или законных представителей ребёнка в администрацию детского сада, – отметил Даниал Ахметов. – При улучшении эпидситуации будут открыты полные группы с соблюдением строгих мер санитарной безопасности.

Напомним, в области функционируют 12 специальных организаций с контингентом 1633 ребёнка. Из них новый учебный год в штатном режиме, но с усилением санитарных мер начнут три школы-интерната, где обучаются 170 воспитанников.

В дистанционном формате будут работать девять учреждений с контингентом 1463 ребёнка. В них также откроют дежурные классы.

Как и в школах, в учреждениях технического и профессионального образования рассматривается два сценария начала предстоящего учебного года.

Дистанционное обучение предполагается организовать в 69 колледжах с контингентом более 32 тысяч студентов. Однако часы производственного обучения, профессиональной практики, лабораторных работ по техническим, технологическим, медицинским специальностям и специальностям искусства будут проводиться в традиционном формате в малочисленных группах с соблюдением всех санитарных требований.

Работу в штатном режиме продолжат в 13 колледжах с малым контингентом около 200 студентов, расположенных в сёлах или малонаселенных городах. Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, педагогов и других работников колледжей будут приняты следующие меры: гибкое расписание учебных занятий, отказ от кабинетной системы, организация перемен для разных групп в разное время, дистанцирование и т.д.

Гульжан Естаева

Из открытых источников