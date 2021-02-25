Знания на пять

В Восточном Казахстане стартовал областной этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам.

Областной этап олимпиады проводится единовременно по всей республике с 22 по 26 февраля 2021 года. В дистанционном режиме в ней принимают участие более 750 учащихся региона 9–11 классов – победители районных (городских) этапов.

В рамках олимпиады школьники проверяют свои знания по предметам естественно-математического направления («Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика») и общественно-гуманитарного направления («История Казахстана», «Человек. Общество. Право», «Казахский язык и родная литература», «Казахский язык в школах с русским языком обучения», «Русский язык и литература», «Русский язык в школах с казахским языком обучения», «Английский язык», «Французский язык», «Немецкий язык», «Самопознание»).

Отметим, роль организаторов выполняют Управление образование ВКО и Восточно-Казахстанский научно-методический центр развития одарённости и дополнительного образования «Дарын».

– Результаты участников оценивает компетентное жюри, в состав которого входят учёные региональных вузов области, – сообщили организаторы. – Итоги олимпиады подводятся в личном зачёте по каждому предмету. Победители определяются по сумме баллов, набранных в двух турах. Победители и призёры будут награждены дипломами I, II, III степени.

Кроме того, по итогам олимпиады определяется рейтинг каждой команды, в соответствии с которым им будут присвоены общекомандные призовые места в номинации «Лучшая олимпийская команда».

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников