Знания – ключ к успеху

Актуальные вопросы современного образования обсудили на ежегодной августовской конференции педагогические работники Восточно-Казахстанской области.

В этом году августовская педагогическая конференция прошла в режиме онлайн на платформе ZOOM. Параллельно велась прямая трансляция на YouTube-канале и страницах областного управления образования в Facebook и Instagram.

В работе пленарного заседания приняли участие депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина, заместитель акима ВКО Шакарым Буктугутов, исполнительный секретарь Восточно-Казахстанского областного филиала партии AMANAT Сайрангуль Жумадилова, акимы городов и районов, ректоры вузов, руководители городских и районных отделов образования, педагоги.

Ключевыми темами конференции стали главные ценности образования: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм.

– Сегодня в сфере образования реализуются масштабные национальные проекты, успешное претворение которых позволит обеспечить качественный прорыв в системе казахстанского обучения и поднять его на уровень мировых стандартов. В области продолжается работа по реформированию системы образования, – отметил Шакарым Буктугутов.

Он также остановился на отдельных задачах, над которыми предстоит работать руководству Управления образования ВКО и другим ответственным лицам. Среди них ликвидация актуальной очерёдности обеспечения детей дошкольными учреждениями. К слову, сейчас в этой очереди состоят 2200 детей, из них 904 проживают в Усть-Каменогорске. В связи с этим аким области Даниал Ахметов поручил управлению образования совместно с акимами городов и районов ускорить работу по возврату зданий бывших детских дошкольных учреждений под целевое назначение, совместно с региональным центром ГЧП продолжить деятельность по открытию частных детских организаций.

– В текущем году запланирован ввод четырёх новых школ. Две из них – в посёлке Жолнускау и селе Урунхайка Курчумского района. Все новые школы будут оборудованы по соответствующим международным стандартам, – сказал Шакарым Буктугутов. – Акимам Риддера, Курчумского, Уланского районов совместно с управлениями образования и строительства поручается обеспечить личный контроль хода строительных работ и своевременной сдачи объектов в эксплуатацию.

Кроме того, прозвучали поручения по обеспечению выделения грантов для поступления в региональные вузы на востребованные в области специальности; разработке специальной IT-программы согласно международным стандартам с включением курсовой подготовки педагогов и закупом нового оборудования; обеспечению 95 процентов школьников дополнительным образованием и спортивными секциями; привлечению социальных партнёров в подготовку востребованных специалистов в организациях ТиПО.

Пристальное внимание уделяется и обеспечению безопасности детей в организациях образования, в связи чем поручено провести анализ и внести предложения по замене аналоговых видеокамер цифровыми. Также перед Управлением образования ВКО, акимами городов и районов поставлена задача взять на особый контроль вопрос поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей.

– В преддверии нового учебного года стало хорошей традицией обсуждать важнейшие вопросы, приоритетные проекты в реализации стратегических целей в области образования, – подчеркнула сенатор Ольга Булавкина. – На развитие образования в Казахстане за последние десять лет было выделено порядка 20 триллионов тенге. Постепенное реформирование системы среднего образования комплексно меняет содержание образовательных программ. Вносятся изменения в систему обучения в начальной школе, трансформируется подход к получению знаний, введены и развиваются новые правила текущего контроля, оценивания знаний учащихся и аттестаций. В рамках обновления учебных программ вводятся такие предметы, как «Цифровая грамотность», «Экология», «Медиаграмотность», «Основы предпринимательства и бизнеса».

На пленарном заседании конференции об особенностях организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном году проинформировала исполняющая обязанности руководителя Управления образования ВКО Алима Акылбек. Она рассказала об основных новшествах, ожидающих педагогов и учащихся. Среди них – увеличение продолжительности учебного года, изменение схемы преподавания языковых дисциплин в начальной школе и деления классов на подгруппы по языковым дисциплинам, отмена деления классов на подгруппы на уроках физкультуры, исключение из школьной программы предмета «Самопознание». А также введение новой должности педагога-профориентатора в основных и средних школах, разделение предмета «Художественный труд» для первых классов на «Изобразительное искусство» и «Трудовое обучение», введение в вариативную часть учебной программы предмета «Глобальные компетенции».

Как известно, на протяжении пяти лет в области реализуется комплексный план по развитию полиязычного образования. За это время педагоги языковых дисциплин показали высокие результаты на сдаче экзаменов и получили сертификаты международного уровня. Реализация этой программы в регионе продолжается при непосредственном участии носителей языка, один из которых поделился своим опытом в ходе августовской конференции.

– Я работаю в сфере образования и преподаю около 40 лет. В настоящее время участвую в программе Cambridge TKT Young Learners и обучающих программах в Восточном Казахстане. Цель этих программ – способствовать пониманию методик обучения для учителей английского языка, – рассказал международный тренер по обучению английскому языку Томас Джордан. – На сегодняшний день процесс идёт очень хорошо. Мне импонирует, что аким области поставил эту инициативу во главу списка приоритетов. А ещё то, что расходы на эти программы покрываются государством. Участники продемонстрировали отличную трудовую этику, и их развитие как учителей, без сомнения, будет продолжаться благодаря непрерывному обучению.

Результатом реализации первого этапа проекта по обучению английскому языку стало повышение уровня качества преподавания с 14 до 89 процентов. На новом этапе главной задачей является повышение качества преподавания казахского языка.

– Недавно прошла курсы повышения квалификации по совершенствованию методики преподавания казахского языка, организованные на высоком уровне при поддержке главы региона Даниала Ахметова, и получила сертификат, – сообщила учитель казахского языка и литературы гимназии № 38 им. Л. Гумилёва г. Усть-Каменогорска Надежда Шушаникова. – Обучение началось в феврале и завершилось в июне. Теоретическим и практическим навыкам нас обучали преподаватели с большим опытом работы, профессора, авторы учебников. Полученные знания буду активно использовать в работе, помогать детям в изучении казахского языка.

Работа в этом направлении ещё не закончена. Глава региона поручил областному управлению образования продолжить реализацию программы и по итогам первой четверти провести анализ качества знаний и уровня владения казахским языков учащихся школ.

Завершилась августовская конференция церемонией награждения. По итогам областного конкурса «Лучшая организация среднего образования» за занятое первое место средней школе № 3 им. Динмухамеда Кунаева г. Риддера вручили сертификат на 20 миллионов тенге от имени акима ВКО. Второе место завоевала средняя школа им. Амангельды района Самар, получив сертификат на 16 миллионов тенге. Третьего места и сертификата на 12 миллионов тенге удостоилась Предгорненская средняя школа № 1 Глубоковского района.

Нагрудный знак «Шығыс Қазақстан облысының еңбек сіңірген ұстазы» вручили заместителю директора по учебной работе, учителю начальных классов, педагогу-мастеру областной специализированной школы-лицея для детей, одарённых в области математики, физики, информатики, г. Усть-Каменогорска Светлане Тиньковой. Почётного звания «Шығыс Қазақстан облысының білім беру ісіне үлесі үшін» удостоена директор Ахмеровской средней школы г. Усть-Каменогорска Айгуль Кадирова.

Также накануне нового учебного года традиционно принято награждать отличившихся педагогов ведомственными наградами – медалями и нагрудными знаками. Этот год не стал исключением. Нагрудным знаком «Ыбырай Алтынсарин» наградили учителя русского языка и литературы средней школы им. Динмухамеда Кунаева Глубоковского района Марию Амиржанову, медалью «Мейірім – әлемге махаббатмен» – директора средней многопрофильной школы № 37 г. Усть-Каменогорск Инну Грачёву. В награду за усердный труд учитель физики, педагог-мастер средней школы Сарытерек Зайсанского района Ерлан Катарбаев получил нагрудный знак «Почётный работник образования РК», а директор Высшего колледжа им. Кумаша Нургалиева Марат Нургалиев – медаль «Ветеран труда».

За активное участие в реализации акции «Дорога в школу» почётными грамотами акима области награждены меценаты. В их числе глава крестьянского хозяйства «Камышинское» Шемонаихинского района Владимир Акулов, директор Усть-Каменогорского металлургического комплекса ТОО «Казцинк» Турарбек Азекенов, глава крестьянского хозяйства «Дружба» Уланского района Василий Гладышев и индивидуальный предприниматель из Риддера Елена Каирденова.

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета