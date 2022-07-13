Знаний много не бывает

Более 650 учителей казахского языка и литературы школ Восточно-Казахстанской области повысили свою квалификацию.

В ВКУ имени Сарсена Аманжолова завершились курсы повышения квалификации учителей казахского языка и литературы в школах с неказахским языком обучения. Занятия длились полгода. В течение этого времени с педагогами работали высококвалифицированные специалисты – учёные, методисты и учителя-практики. После прохождения обучения слушателям курсов вручили сертификаты.

– В соответствии с поручением акима области Даниала Ахметова, направленным на развитие полиязычного образования в Восточно-Казахстанской области, на базе Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова с 1 января по 24 июня были организованы курсы углублённого изучения казахского языка и литературы для школ с неказахским языком обучения, – отметил ректор вуза Мухтар Толеген. – Это был курс, не имеющий аналогов в Казахстане, организованный на высоком уровне по количеству и качеству. Проект был реализован в рамках меморандума между Управлением образования ВКО и университетом.

В курсе принял участие 591 учитель из Усть-Каменогорска, Семея, Риддера, Алтая, Бородулихинского, Бескарагайского, Уланского, Шемонаихинского, Катон-Карагайского, Глубоковского районов. Кроме того, 64 педагога прошли курсы повышения квалификации по другим образовательным программам.

Учителям предлагали различные новые методики обучения. Были изучены два модуля по семи различным дисциплинам. В первом модуле охватывались три теоретические дисциплины, во втором – четыре дисциплины по методике.

Сомневаться в компетентности тренерского состава, задействованного в проведении курса, не приходится. Были специально приглашены авторы школьных учебников для 1–11-х классов – доктор педагогических наук Райгуль Рахметова и кандидат педагогических наук Айтжамал Рауандина. Также к этой работе привлекли кандидата филологических наук Раушангуль Мукушеву, имеющую 23 года практики преподавания казахского языка в Венгрии.

Со стороны учёных Восточно-Казахстанского университета рассматривалось коммуникативное обучение казахскому языку и литературе, то есть обучение навыкам речевой деятельности и адаптация к уровням А1, А2, В1, В2 в зависимости от особенностей региона. Стоит отметить, профессора, обучавшие слушателей курса, использовали свои авторские методики в преподавании языка.

В университете уверены, повышение квалификации учителей – требование времени, и каждый учитель должен быть заинтересован в расширении знаний и повышении профессионального мастерства.

Гульжан Естаева