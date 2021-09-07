Знание языков – дверь к мудрости

В преддверии празднования Дня языков народа Казахстана в области подвели итоги традиционного месячника «Парад языков», направленного на расширение сферы применения государственного языка, сохранение и развитие языка и культуры разных этносов, проживающих в республике.

В торжественном мероприятии «Тәуелсіздік және тіл», организованном областным Управлением по развитию языков, приняли участие учёные и исследователи, специалисты, внёсшие значимый вклад в развитие государственного языка из Усть-Каменогорска, Семея, Курчатова, Риддера и Бородулихинского, Глубоковского, Курчумского, Уланского, Шемонаихинского районов. Языковеды из других районов области, представители этнокультурных объединений при Домах дружбы, а также руководство городов и районов участвовали во встрече в режиме онлайн.

– Уважаемые земляки, поздравляю всех с Днём языков народа Казахстана! – обратилась к присутствующим руководитель Управления по развитию языков ВКО Роза Толемысова. – За 30 лет независимости страны, политическая толерантность и межэтническое согласие превратились в основу экономических и политических достижений.

В ходе выступления она процитировала слова Главы государства Касым-Жомарта Токаева, которые были озвучены в Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны»: «Мы не позволим дискриминировать людей по языковому, национальному признаку и будем наказывать за это по закону. Подобные выпады нарушают Конституцию и вредят всей стране. Развитие казахского языка было и будет основной стратегией страны. В Казахстане есть только один государственный язык – это казахский. Официальный язык – русский, его использованию препятствовать нельзя. Все граждане, которые связывают будущее с Казахстаном, должны учить казахский».

– В нашей стране, наряду с государственным, созданы все необходимые условия для развития и других языков. В результате создания эффективной системы государственной поддержки языков этносов, проживающих в области, продолжают работу Школа возрождения языков и культуры народа Восточного Казахстана и кружки обучения языкам этносов. Здесь сегодня изучаются языки 11 этносов – это армянский, азербайджанский, татарский, украинский, русский, чеченский, корейский, немецкий, иврит, польский, белорусский, – подчеркнула Роза Толемысова.

Кроме того, в Восточном Казахстане обучение государственному языку осуществляют один областной, 11 районных и городских центров обучения языкам. На базе этих центров жителям бесплатно преподают английский и русский языки.

– Язык во все времена считался главной опорой национальной идеи и незыблемым фундаментом государственной идеологии. Через язык мы можем общаться, объединяться во имя добрых дел и ясных целей, – подытожила свою речь руководитель Управления по развитию языков ВКО.

За большой вклад в реализацию государственной языковой политики и активную деятельность в укреплении общественного согласия и единства, межнационального сотрудничества почётной грамотой заместителя акима области были награждены руководитель объединения юридических лиц «Прииртышский союз татар и башкир «Хак» Габдулхак Ахунжанов, старший преподаватель кафедры истории Казахстана Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Жаннета Калимолдина, руководитель отдела культуры и развития языков Бородулихинского района Индира Бельская.

– Единство нации нашего государства является примером для других стран. Сегодняшнее праздничное мероприятие, посвящённое Дню языков народа Казахстана, символизирует уважение к языку представителей каждого этноса, – сказала Индира Бельская.

Свою трудовую деятельность Индира начала переводчиком в аппарате акима сельского округа. Через несколько лет она приняла решение о поступлении на государственную службу, работала ведущим специалистом, затем стала главным специалистом. В течение трёх лет занимала должность акима села в Новопокровском сельском округе, который является одним из крупнейших в районе. По её словам, быть акимом – это деятельность, требующая непосредственного общения с населением, и в этом направлении ей очень помогло владение государственным языком.

Стоит отметить, как в школе, так и в высшем учебном заведении она обучалась на государственном языке. И сейчас в быту, в общении с родными и друзьями часто использует казахский язык.

– В Бородулихинском районе функционирует центр обучения государственному и другим языкам. В крупных сельских округах есть филиалы этого центра. Имеются кружки по обучению взрослого населения государственному языку, английскому и немецкому языкам. Кроме того, в районном Доме дружбы проводятся занятия по изучению украинского, белорусского и татарского языков, – рассказала Индира Бельская. – По итогам 2020-2021 учебного года казахский язык изучил 291 человек, английский – 27 и немецкий – 17.

Также с речью выступила старший преподаватель кафедры истории Казахстана ВКУ им. С. Аманжолова Жаннета Калимолдина. Учёный занимается изучением наименований географических объектов.

– За годы независимости в нашей области изменилось множество названий земель и водоёмов. Сначала, конечно, было тяжело. Позже, в результате исследований исторических, научных документов филологами, многие былые названия были возвращены. Я сама была свидетелем подобных изменений в нашей области, – сказала Жаннета Калимолдина. – На протяжении семи лет занимаюсь изучением наименований географических объектов. По сей день продолжаю исследовать около 400 различных исторических наименований и пытаюсь составить карту. Считаю, что история той или иной местности хранится в её названии.

Свои поздравления с Днём языков народа Казахстана озвучила и председатель немецкого этнокультурного объединения Дома дружбы Глубоковского района Александра Шиллинг.

– Ежегодно 5 сентября в Казахстане отмечается День языков. Это общий праздник для всего народа Казахстана. Язык – это общественное явление, которое действует на протяжении всего существования человечества. История не знает ни одного человеческого коллектива, который не пользовался бы языком. Каждый язык – это часть духовного наследия, а каждая культура – это бесценный вклад в мировую цивилизацию, – считает Александра Шиллинг. – На законодательном уровне за каждым гражданином закреплена возможность изучать и развивать свой родной язык, ведь у каждого языка есть своя судьба, неразрывно связанная с другими языками нашей страны. Язык – это живая душа народа, его радость, боль, память, сокровище. Нет такого языка, который бы не заслуживал уважения. И в этом сила Казахстана. Единство языков и культур многонационального народа – это монолит дружбы, на котором строится будущее страны.

По её словам, при районном Доме дружбы Глубоковского района работают пять этнокультурных объединений: русское, азербайджанское, немецкое, украинское и татарское. На базе каждого из них по выходным дням ведётся кружок по изучению языка. Также все активисты этнокультурных объединений прошли трёхмесячные курсы по изучению государственного языка «Тілашар».

– В рамках празднования Дня языков по всей стране проходят различные мероприятия: фестивали, конференции, круглые столы, праздничные концерты, конкурсы чтецов. Звучат песни и стихи не только на языках этносов Казахстана, но и мира. Ведь наша республика, являясь примером высочайшего уровня толерантности и межконфессионального согласия, вызывает интерес у всё большего количества людей из разных стран. Они приезжают сюда, чтобы познакомиться с уникальной духовной культурой, состоящей из причудливого сплетения традиций и обычаев более ста этносов, проживающих в Казахстане, – резюмировала Александра Шиллинг.

В свою очередь председатель узбекского этнокультурного объединения Дома дружбы Шемонаихинского района, молодой специалист районного отдела внутренней политики Юлдуз Курбанова назвала Казахстан священным шаныраком дружбы.

– У всех жителей республики есть общие ценности. Они нас объединяют. Это наша история, наше наследие и наш государственный язык, – говорит Юлдуз Курбанова. – В Шемонаихинском районе созданы все условия для обучения языкам. В целом, в стране представителям всех этносов предоставлена возможность сохранять и развивать свои традиции и обычаи, а также родной язык.

Отметим, в настоящее время в районном Доме дружбы функционируют девять этнокультурных объединений. Сама Юлдуз стала председателем узбекского этнокультурного объединения в прошлом году. Она активно участвует в мероприятиях, направленных на развитие государственного языка, которые проводятся в районе и на областном уровне.

Свою речь девушка завершила замечательными строками на казахском языке:

Тіл туралы жұрт тілеген салауат,

Тіл туралы естілмесін жаманат.

Тіл дегенің, тіл дегенің бұл біздің –

Бабамыздан қалғанасыр аманат.

Қазақ тілім – аласармас тұғырым,

Сен құрысаң мен де бірге құрыдым.

Мерекеңді қуанышпен қарсы алам,

Ұзақ болсын қазақ тілім ғұмырың.

Трогательным было выступление ученицы десятого класса средней школы № 2 города Курчатова Дарины Григорьянс.

– Тема сегодняшней встречи, организованной в преддверии 30-летнего юбилея суверенитета страны, – «Тәуелсіздік және тіл». Думаю, эта тема волнует всех нас. Я благодарна за то, что проживаю в независимом государстве в мирное и беззаботное время, – говорит Дарина Григорьянс. – Нынешняя эпидемиологическая ситуация изменила человеческие ценности, дала понять, что время и свобода – бесценное богатство. Поэтому призываю всех своих сверстников непрерывно повышать свои знания, пользуясь возможностями, которые нам предоставляет государство.

Среди участников праздничного мероприятия был член Ассамблеи народа Казахстана, житель города Риддера Василий Русин. Как он отметил в своей поздравительной речи, история распорядилась так, что древняя казахстанская земля принимала представителей многих народов, оказавшихся здесь по разным причинам.

– Общность исторических судеб этносов Казахстана, пережитая трагедия депортации есть ключ к пониманию межнационального согласия, бесценного достояния республики. До сих пор потомки, переживших депортацию, не перестают выражать чувства уважения и благодарности к казахскому народу за проявленные гостеприимство и тепло, оказанную помощь в обустройстве в лихие годы сталинской диктатуры, – сказал Василий Русин.

В Риддер Василий Фёдорович приехал в 1973 году после окончания средней школы в Закарпатской области Украины. В те годы в городе на подъёме было развитие горнодобывающей отрасли и цветной металлургии, а также сферы услуг, что способствовало ежегодному созданию новых рабочих мест. Сюда приезжали молодые специалисты по направлению вузов практически со всех республик бывшего Советского Союза.

– Таким образом в нашем городе формировался многонациональный состав населения. Наш город отражает богатую национальную палитру Республики Казахстан. Здесь единой семьёй живут представители более 40 разных национальностей и этнических групп, – поделился он. – В Риддере я состоялся как гражданин и труженик со стажем более 40 лет, как семьянин, воспитавший троих детей, окончил два вуза. С 2014 года имею честь работать в составе Ассамблеи народа Казахстана.

По его мнению, в стране найдена та самая золотая середина во взаимоотношениях государства и народа, которая позволяет находить общий язык и обеспечивает понимание процессов, происходящих в полиэтнической среде.

– За многие годы объединились наши судьбы, мы стали единым целым, мы смогли сберечь традиционные культурные и духовные ценности, взаимное уважение и толерантность. Основой нашего единства и прогресса является взвешенная, сбалансированная нацио-нальная и языковая государственная политика, – подчеркнул Василий Русин. – Язык во все времена был, есть и будет тем инструментом, который способен наводить мосты, отражать чувства и позиции между гражданами, странами и континентами.

Добавим, с 2007 года в Риддере действует центр обучения языкам, который оснащён необходимой материально-технической базой. Здесь оборудовано два мультимедийных кабинета. В целях повышения эффективности организации учебного процесса центр обеспечен различными учебными пособиями. Ежегодно в этом учреждении проходят обучение около 400 человек. Созданы условия для обучения в традиционной форме и в онлайн-режиме.

В ходе мероприятия были вручены и почётные грамоты Управления по развитию языков ВКО за вклад в реализацию государственной языковой политики. В числе награждённых – собственный корреспондент областной газеты «Дидар» по Курчумскому району Хасен Закария, воспитатель предшкольного класса детского сада села Восточное Уланского района Виктория Литвина, директор Восточно-Казахстанского лингвистического центра Асемгуль Калтаева.

– Язык – это душа нации. Важно ценить его и беречь как зеницу ока. Отрадно, что в последние годы в конкурсах на знание языков хорошие результаты показывают представители разных этносов, проживающие в Курчумском районе. Среди тех, кто в совершенстве владеет казахским языком – Армен Карапетян, Надежда Потанина, Томирис Гольцева, Кирилл Чистяков, Станислав Никифоров, – с гордостью отметил Хасен Закария.

От всей души с Днём языков народа Казахстана собравшихся поздравила Виктория Литвина из Уланского района.

– Я родилась и выросла в селе Восточное. Училась в школе с русским языком обучения. Мне очень понравился урок казахского языка, поэтому начала изучать этот язык. После окончания Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа удалось быстро устроиться на работу, во многом благодаря владению государственным языком, – рассказала Виктория Литвина.

В настоящее время девушка работает воспитателем предшкольного класса в детском саду в родном селе, активно участвует в культурных мероприятиях районного, областного масштаба. На её счету Гран-при районного конкурса чтецов «Абай оқулары» и второе место, занятое на областном этапе, благодарственное письмо за участие в акции «Я говорю по-казахски».

– С уверенностью могу сказать, что будущее Казахстана – в казахском языке. Я считаю, что знать казахский язык – обязанность каждого гражданина Казахстана. Людям, проживающим в Казахстане, необходимо изучать государственный язык независимо от этнической принадлежности и возраста. Главное – должны быть энтузиазм, желание знать государственный язык и уважение к нему, – заметила Виктория Литвина.

Завершилась встреча музыкальным выступлением руководителя объединения «Прииртышский союз татар и башкир «Хак» Габдулхака Ахунжанова, который исполнил песни на казахском, русском и татарском языках.

Также незадолго до Дня языков народа Казахстана министерство образования и науки РК организовало онлайн-поздравление. Так, за вклад в реализацию языковой политики почётной грамотой министра образования и науки РК был награждён руководитель отдела культуры и развития языков Зайсанского района Серикбол Сиырбаев.

Кроме того, почётную грамоту председателя Комитета по языковой политике вручили главному специалисту сектора по развитию языков отдела культуры и развития языков города Семея Анаргуль Буркитбаевой, директору центра обучения языкам города Риддера Куралай Садыковой, учителю казахского языка и литературы основной средней школы имени Абая Бородулихинского района Виктории Мокроусовой.

Гульжан Естаева, по заказу Управления по развитию языков ВКО

Фото Управления по развитию языков ВКО