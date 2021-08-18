Знание языка – на отлично

Жительница Абайского района заняла первое место среди участников акции «Мен қазақша сөйлеймін».

Республиканская акция проходила в рамках празднования 30-летия Независимости РК при организации Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» имени Ш. Шаяхметова.

Акция «Мен қазақша сөйлеймін» объединила представителей разных этносов, вносящих вклад в развитие казахского языка. В целом в ней участвовал 171 человек из 14 областей Казахстана – это студенты вузов и взрослое население.

Представители 19 этносов выразительно читали наизусть отрывки из поэтических произведений известных казахских поэтов на тему родной страны, земли и языка.

В результате первое место заняла Хамида Саметова из Абайского района. Она прочитала стихотворение поэтессы из Аягоза Жулдызай Ыскак «Тарихқа тағзым».

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников

Абайский район