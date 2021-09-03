Знаковые события

В Семее юные тёзки Алихана Бокейхана открыли бюст этого выдающегося казахского государственного и общественного деятеля, лидера движения «Алаш».

Накануне 30-летия Независимости Республики Казахстан, в рамках концепции «Возвращение Алихана в Семипалатинск», в Семее прошёл ряд общественных, научных и культурных мероприятий, посвящённых 155-летию Алихана Бокейхана.

Символичным событием стало присвоение Казахскому гуманитарно-юридическому инновационному университету Семея имени Алихана Бокейхана.

День начался с церемонии торжественного открытия его бюста, в которой приняли участие маленькие семейчане, носящие имя Алихан. Автором бюста стал известный скульптор, профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва, член Союза художников Республики Казахстан Талгат Абдукаримулы.

– Сегодня мы начинаем новый этап в истории нашего вуза, теперь как Университет имени Алихана Бокейхана. Основываясь на идее Президента Республики Казахстан, в год 155-летия со дня рождения лидера движения «Алаш», с согласия министерства и с учётом пожелания студентов и общественности, мы решили дать университету имя Алихана Бокейхана. Его образ и богатое духовное наследие находят отклик в памяти народа по сей день, – отметила ректор университета, доктор политических наук, профессор Шырын Курманбаева.

В этот день также прошла выставка «Гиганты Алаша», организованная музеем Абая. В экспозиции представлено около 40 экспонатов, вобравших сведения об общественной деятельности алашевцев. Вниманию посетителей также представлены исторические фотографии и книги. В мероприятии приняли участие учёные, представители интеллигенции и студенты.

Флора Левина

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Семей