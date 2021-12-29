Рухани жаңғыру

Знакомьтесь: bokey.kz

29.12.2021
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 «Моя наставница – родная земля, учитель – строгий Алтай». «Какую память мы оставим о себе завтра?». Эти и другие мысли выдающегося казахского прозаика Оралхана Бокея можно прочесть, посетив электронную библиотеку bokey.kz Централизованной библиотечной системы, носящей имя нашего выдающегося земляка.

Электронная коллекция – уникальное собрание произведений писателя, редких фото, видео, интересных фактов, статей, воспоминаний. Сотрудники библиотеки по крупицам собирают материалы о любимом земляке – держат связь с родственниками, друзьями, коллегами, делают запросы в музеи, библиотеки, издательства. Совсем недавно в результате исследовательской работы известного журналиста Мерея Кайнарұлы и специалиста библиотеки Шекер Сакыбаевой была найдена повесть «Санияз», о существовании которой мы ранее не знали. Произведение было напечатано в Кустанайской областной газете «Коммунизм таңы» в 1969 году.

Электронная коллекция содержит обширный материал, укомплектованный в разделы. Если, к примеру, зайти в раздел «Документы», можно познакомиться с архивно-историческими данными о жизни О. Бокея после окончания учёбы. В разделе «Рукописное наследие» – прочесть письмо О. Бокея к хранителю библиотеки имени М. Бегалина (Алматы) А. Коныровой или записи из его дневника, представленного сестрой Ғалией Бөкейқызы. Разделы «Фотографии» и «Видео» представлены снимками с родины писателя – ауыла Шыңғыстай Катон-Карагайского района, разных городов, где он запечатлён с родными, друзьями, коллегами-журналистами, писателями, поэтами. Видеосъёмки порадуют всех яркими и содержательными выступлениями перед земляками, молодёжью. Можно прослушать интервью с переводчиком многих произведений Оралхана Бокея.

А знает ли читатель, что интерес писателя проявлялся не только к литературе, но и искусству? Об этом свидетельствует раздел «Интересные факты». О. Бокей великолепно танцевал, пел, имел незаурядные актёрские данные, обожал театр и балет. По словам его сестры Галии, Оралхан говорил: «Если бы я не был писателем, я был бы человеком искусства». Его многогранный талант, богатый внутренний мир привлекал людей из художественной среды.

В разделе «Оралхан в искусстве» наши читатели могут насладиться графическими и акварельными работами заслуженного художника КазССР Баки Урманчи и члена Союза художников Казахстана Болата Исина. Здесь есть возможность не только ознакомиться с работами к произведениям «Человек-Олень», «Крик», «Снежная девушка», «Кербугу», «Поезда проходят мимо», «Ардак», «Камчигер», «След молнии» и другим, но и прочесть отрывки, подобранные к этим иллюстрациям.

Имя Оралхана Бокея известно не только в нашей стране, но далеко за её пределами. Его книги переведены на многие языки мира. С ними можно познакомиться и по желанию прочесть в разделе «Книги». Для учащихся, студентов, преподавателей и тех, кто хочет глубоко изучить литературное наследие писателя, будут полезны и научные труды.

Не забудьте зайти в раздел «Оралхан Бокей» – здесь вы увидите, сколько памятников установлено нашему земляку в стране и за рубежом. Сколько улиц и школ носят его имя.

Всё это и многое другое о великом мастере художественного слова, о «высокогорье» его удивительного таланта вы сможете узнать, посетив электронную библиотеку bokey.kz. Она всегда открыта для читателей.

Лариса Костюк, библиограф Центральной городской библиотеки им. О. Бокея

Фото из открытых источников

29.12.2021
585

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