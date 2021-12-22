Знак уважения земляков

В Глубоковском районе пополнились ряды почётных граждан.

В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан людям, которые своим трудом вносят значительный вклад в развитие родного края, было присвоено звание «Почётный гражданин Глубоковского района».

Ими стали известные и уважаемые личности: руководитель отдела спорта и физической культуры Александр Павлов, директор ТОО «Астана-Бизнес» Фарид Абитаев, директор КГУ «Средняя школа имени Б. Момышұлы» Сергей Маранов.

Вручая знак большого уважения земляков, аким Глубоковского района Тамара Рахимжанова отметила, что главной силой динамичного развития региона и страны являются её жители, работники разных сфер, которые своими творческими и профессиональными навыками добиваются больших успехов. Она поблагодарила почётных жителей за труд и вклад в развитие и процветание района, пожелав дальнейших успехов на трудовом поприще.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район