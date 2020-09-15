Знак памяти 

Житель Восточного Казахстана на собственные средства установил мемориальную доску в память о репрессированных Катон-Карагайского района.

Доска с увековеченными именами 61 жертвы политических репрессий установлена в мечети села Улкен Нарын. Отныне сюда будут приходить люди, чтобы поклониться своим предкам и помолиться за них.

Идея проекта и воплощение его в жизнь принадлежит известному в области поэту, краеведу, архивисту Алдияру Аубакирову. Он является автором многих очерков, зарисовок о людях, оставивших след в истории области. Среди них – восточноказахстанцы, подвергшиеся политическим репрессиям в 30-е годы прошлого столетия.

– Сегодня практически каждый знает наизусть имена деятелей казахской интеллигенции, которые были подвергнуты испытаниям, невинно убиты. Но не все имена известны, – говорит Алдияр Аубакиров. – Есть ещё в истории тёмные пятна. Миллионы простых казахов были осуждены либо расстреляны. О многих из них нет никакой информации. Снять завесу тайны – задача нашего поколения. Мы, представители общественности области, делаем это не только из уважения к памяти жертв репрессий и голода, но и для того, чтобы те страшные дни никогда не повторились снова.

Жители Катон-Карагайского района выразили глубокую признательность меценату. У свободного микрофона было кому высказать свою боль – практически каждая семья испытала горечь тех чёрных страниц истории.

– Конечно, нельзя вырвать страницы из летописи, да и память поколений крепка. На протяжении многих десятилетий были не просто уничтожены миллионы репрессированных, но и намеренно стиралась память о них. А это – одна из форм репрессий. Поэтому восстановление памяти в виде установки мемориалов – реабилитация в глазах современников и будущих поколений, – выразили общее мнение катонкарагайцы.

Бахыт Сарсембаева