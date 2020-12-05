Знак народной благодарности 

Восточноказахстанцев, внёсших значительный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, наградили медалями «Халық алғысы».

Награда, учреждённая Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, присуждается за самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга в период пандемии COVID-19.

Торжественная церемония награждения состоялась в рамках общенационального онлайн-форума Biz Birgemiz. Мероприятие проходило в областном акимате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, в том числе социальной дистанции и масочного режима.

Народной благодарности удостоились руководители нескольких предприятий области, от слаженных действий которых зависел общий успех в борьбе с коронавирусом.

Глава региона Даниал Ахметов выразил присутствующим признательность за самоотверженность, профессионализм, активную гражданскую позицию в этот непростой период. Их солидарность в борьбе с пандемией помогла сотням тысяч жителей Восточного Казахстана.

– Благодарю всех, кто упорно трудился во благо народа в период пандемии. В самый трудный период вы мобилизовали финансовые, технические, кадровые ресурсы. Вы своим примером доказываете верность идеалам патриотизма и бескорыстной помощи. Глава государства особо отметил ваш труд, доказательство чему – награда «Халық алғысы». Ваш вклад, внесённый в борьбу с пандемией, огромен. Эпидситуация в регионе остаётся сложной, но я убеждён, вместе мы справимся с трудностями, – подчеркнул аким области, отметив важность единства и сплочённости в дальнейшей работе.

Среди награждённых – предприниматели области, которые не остались в стороне и на собственные средства закупали необходимую медицинскую технику, лекарства, продукты питания, оказывали материальную помощь населению.

Значительный вклад в стабилизацию ситуации по недопущению роста заболеваемости КВИ во время первой волны внесло акционерное общество Aitas, с помощью которого в стране оперативно была запущена работа дополнительных четырёх ПЦР-лабораторий.

– Это была помощь Восточно-Казахстанской и Акмолинской областям, а также городу Нур-Султану, – отметил генеральный директор компании Серик Толукпаев. – Четыре лаборатории, две из которых в Усть-Каменогорске и Семее, мы запустили и передали в сеть клинико-диагностических лабораторий «Олимп». Также закупили аппараты ИВЛ, медикаменты, которых на тот момент не хватало в клиниках области, и различное оборудование по дезинфекции. Для нас большая честь служить стране, своему народу.

Как известно, Восточно-Казахстанская область одной из первых в республике приступила к пошиву многоразовых масок, когда в стране столкнулись с острой нехваткой одноразовых. ТОО «Семспецснаб» смогло в кратчайшие сроки выполнить миллионный заказ на их пошив.

– Наши труженицы работали сверхурочно, не считаясь со своим временем, – отметила директор предприятия Айнур Ахметова. – В общей сложности предприятие за период пандемии сшило около 2,5 миллиона повязок. Мы с благодарностью принимаем сегодняшнюю награду за труд всего нашего коллектива.

Отметим, что в этом году за плодотворную работу в период пандемии медалью «Халық алғысы» были награждены около ста жителей Восточного Казахстана. Среди них – представители сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, правопорядка, гражданской защиты, а также волонтёры.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы акима ВКО