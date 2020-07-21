Знак качества – сделано в ВКО

В регионе будут увеличены объёмы переработки молока и подсолнечника.

Об этом сообщил аким ВКО Даниал Ахметов во время отчёта перед депутатами областного маслихата.

В текущем году в регионе построены две молочно-товарные фермы из восьми запланированных, организовано четыре молокоприемных пункта.

– Наша задача в текущем году – переработать 153 тысячи тонн молока с загрузкой перерабатывающих предприятий до 87 процентов, – сказал глава региона. – На сегодня по области производится молочной продукции на 22 миллиарда тенге в год. Проанализировав ёмкость местного рынка, мы видим дефицит ассортимента молочной продукции, который покрывается за счет импорта и продукции соседних регионов страны. Это наш резерв, который может быть перекрыт новыми производствами и наращиванием внутреннего потенциала в производстве сыров, йогуртов, нетрадиционных топлёных продуктов на сумму 15 миллиардов тенге в год.

Даниал Ахметов также отметил, что для расширения объёмов и ассортимента продукции дополнительно потребуется произвести 228 тысяч тонн молока в год и, соответственно, увеличить переработку в 2,5 раза. Для этого, по его словам, необходимо направить усилия на создание крупных молочно-товарных ферм с учётом расширения имеющейся кормовой базы.

Объём производства и переработки масличных культур в области составляет 23 процента от объёмов республики, из них по подсолнечнику – 66 процентов. Загруженность предприятий, перерабатывающих подсолнечник, составляет 72 процента. При этом глубокой переработкой (рафинированием, дезодорированием) занимаются только три крупных предприятия, которые вырабатывают 60 процентов всего объёма. Это заводы «Май», «УКа маслозавод», ТОО «Востоксельхозпродукт».

– Мы поставили перед собой задачу довести объём переработки подсолнечника до ста процентов. Для этого в ближайшие четыре года запланировано строительство в Семее первого в области маслоэкстракционного завода мощностью 1000 тонн в сутки, который позволит переработать весь объём семян подсолнечника, выращенного на сегодня в регионе. Также запланировано возведение двух цехов по переработке масличных культур и автоматизированного комплекса по переработке масличных культур в Глубоковском районе. В Шемонаихинском районе – реконструкция предприятия с увеличением объёмов переработки на 130 тонн в сутки, – пояснил глава региона.

Ввод этих мощностей позволит увеличить объем переработки сырья до 1 млн тонн в год, что, в свою очередь, в два раза превысит объёмы производства маслосемян.

В этой связи, как отметил аким области, необходимо увеличение площадей масличных культур с учётом внедрения нового ассортимента растительных масел – рапсового, соевого, льняного, кукурузного и тому подобных.

Добавим, что в области проводится работа по диверсификации посевов с увеличением площадей высокорентабельных культур, повышения экспортного потенциала и увеличения эффективности отрасли. Особое внимание уделяется увеличению площадей под посевы сои и кукурузы на зерно, использованию высококачественных семян, рациональному применению минеральных удобрений.

– Площади посевов сои в текущем году увеличены в два раза, кукурузы – в полтора. К 2025 году посевы сои планируем увеличить в семь раз, кукурузы – в пять, – резюмировал Даниал Ахметов.

Бахыт Сарсембаева

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