Знак качества и ключ к загадкам истории

Председатель краеведческого общества «Прииртышье» в Семее Марат Сасанов знает множество историй об удивительных свойствах маленькой картинки на донышке каждого предмета фарфоровой и фаянсовой посуды, так называемом клейме. Зная историю завода-производителя этой посуды, чьё клеймо обозначено на донце, можно достаточно точно охарактеризовать уровень экономической жизни целого региона.

Древняя земля Семейского Прииртышья хранит в себе следы человеческой деятельности в течение нескольких тысячелетий. Люди вдоль Иртыша жили ещё со времен каменного века. Доказательством тому являются многочисленные находки каменных орудий труда и черепков керамической посуды. Так, по словам краеведов Семея, практически ни одна из их экспедиций по родному краю не обходится без находок керамики различного периода и способа обработки глины. Причём на одном поселении или в его окрестностях можно обнаружить одновременно и посуду эпохи бронзового века с грубой обработкой глины и обжигом, и тончайший фарфор с изящным рисунком.

– Обжиг, орнамент на посуде и другие признаки помогают исследователям датировать время существования поселения. Но при точной датировке поселения узнать, когда в этом месте жили наши древние предки, достаточно проблематично. Погрешность может составлять от 500 до 1500 лет. Гораздо точнее можно определить даты жизни людей на поселении по монетам. Зная годы правления того или иного властителя, можно определить и время существования поселения. Но и тут существуют свои недостатки: так как некоторые правители возглавляли государство в течение нескольких десятков лет, то датировка поселения будет опять-таки весьма приблизительной. Поэтому мы предлагаем использовать наиболее точную методику датировки по клеймам фарфоровой и фаянсовой посуды. Потому как в предпринимательской среде достаточно давно принято использовать собственный товарный знак – логотип или, как в случае с посудой, клеймо, которое было своеобразным знаком качества. Любопытно, что даже внутри одного семейного клана его члены имели собственные, отличные от других, клейма. И тогда, зная историю того или иного завода или годы руководства конкретного владельца, можно определить датировку поселения с точностью до пяти, максимум, десяти лет, – пояснил Марат Сасанов.

Недаром Семей многие века считается перекрёстком крупных торговых путей. Ведь через его территорию проходил Великий шёлковый путь. Впрочем, последние археологические исследования показывают, что здесь в период бронзового века добывали медь и олово, которое доставлялось в различные районы Евразии. То есть эта земля издревле была густо населена, и её жители вели бойкую торговлю с самыми отдалёнными странами и народами.

Поэтому краеведов общества «Прииртышье» совсем не удивляет, когда они даже на самых небольших зимовках и в поселениях находят посуду, на которой сохранились клейма заводов-производителей России, Китая и Европы, начиная с XVIII века.

Чаще всего на поверхности земли исследователи находят посуду с клеймами крупных промышленников Кузнецовых. Кузнецовы, родом из села Гжельского, сумели за несколько поколений превратить кустарное производство посуды сомнительного качества в крупное производство фарфоровой посуды, доступной для широких слоёв населения даже со скромным доходом. Амбиции промышленников были таковы, что во второй половине XIX века они стали фактически монополистами в производстве фарфора на территории всей Российской империи. Для этого они постепенно скупили все мелкие фабрики и заводы в различных частях государства.

Любопытные сведения можно почерпнуть и изучая клейма китайских производителей фарфоровой посуды. По словам Марата Сасанова, страсть китайцев к сохранению тайн в конечном итоге привела к упадку экономики страны. Китай, где фарфор был изобретён несколько веков назад, не мог усовершенствовать своё изобретение, поскольку секрет изготовления фарфора передавался только внутри одной семьи, из поколения в поколение. А вот в Европе он был выведен эмпирическим путём, затем над улучшением его формулы работали многие светлые умы Европы и России. Соответственно, к середине XIX века Китай проигрывал России и по качеству производимой фарфоровой посуды, и по масштабам поставок на внешний рынок.

Однажды Марату Сасанову крупно повезло: в одной из своих поездок по родным степям он нашёл совершенно уникальную пробку от пивной бутылки Плещеевского пивоваренного завода, работавшего на территории Семипалатинска (ныне – Семей) с конца XIX века.

Изучая материалы по истории Плещеевского пивоваренного завода, краевед выяснил, что купец Плещеев эти многофункциональные и многоразовые фарфоровые пробки для бутылок заказывал в Польше. Там же эти пробки клеймили логотипом Плещеевского пивоваренного завода. Хитроумный механизм позволял не только легко снимать эти пробки с бутылки, но и использовать их в хозяйственных нуждах много раз. Для этого на пробке была установлена специальная защёлка. Пока известны лишь две подобные находки. Одна пробка хранится в фондах историко-краеведческого музея Семея, а другая – в личной коллекции краеведа.

– Наличие находок фарфоровой, стеклянной и керамической посуды говорит о том, что в большинстве своём люди в окрестностях Семейского Прииртышья жили небогато. Но в то же время найденные бутылки из-под шампанского разных лет говорят о том, что люди любили праздники. Главное, найденная посуда даёт возможность оценить масштабы торговли в Прииртышье. В Семипалатинск осуществлялась доставка посуды самого разного качества из России, Китая и Европы, – подытожил краевед.

Екатерина Гуляева

Фото из архива автора

Семей