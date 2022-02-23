Вести из районов

Знаем и помним

23.02.2022
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В Абайском районе провели памятные мероприятия, приуроченные к 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Основное действо происходило в парке ветеранов Афганской войны в селе Караул. К собравшимся обратились аким Абайского района Нуржан Абдыкаримов и ветеран Афганской войны Амангали Жунисбеков. Участники почтили минутой молчания память погибших героев в этой жестокой войне и возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.

В честь этой даты во всех школах района были организованы классные часы «Ауғанстан ардагерлеріне тағзым» и встречи школьников с ветеранами Афганской войны.

В здании Молодёжного ресурсного центра прошёл показ документальных фильмов, а в центральной библиотеке имени  М. Ауэзова представлена книжная выставка на тему «Отқа оранған он жыл». Кроме того, проведено личное районное первенство по хоккею с мячом среди взрослых и учащихся школ.

Чествование состоялось и в учреждениях, где сейчас трудятся ветераны Афганской войны.

Гульжан Естаева

Фото предоставлено ОВП Абайского  района

Абайский  район

23.02.2022
531

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