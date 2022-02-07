Значимые вопросы

Жилищный вопрос, противопаводковые мероприятия и привлечение инвестиций обсудили на заседании Абайского районного акимата.

На заседании озвучены итоги социально-экономического развития района за 2021 год и задачи на текущий год. Кроме того, заслушаны доклады о ходе реализации Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021–2023 годы.

Подведены итоги работы по постройке жилых домов в рамках проекта «Одноэтажный Восток» в 2021 году. В целом за прошедший год по поручению главы региона Даниала Ахметова завершено строительство 16 двухквартирных домов. Все 32 квартиры сданы в эксплуатацию.

Аким района Нуржан Абдыкаримов поручил ответственным руководителям и сельским акимам качественно выполнить задачи по привлечению инвестиций в район, проведению строительно-монтажных работ.

Также недавно глава Абайского района провёл приём граждан. С различными вопросами к нему обратились больше десяти жителей. Поднимались жилищные, земельные и другие значимые социальные темы. По поступившим вопросам проведены консультативные работы, даны поручения руководителям соответствующих учреждений для дальнейшего решения.

Ания Есмухамет

Абайский район