Зимой – на лыжах, летом – на маунтибайке

В скором времени Риддер можно будет смело считать крупным туристическим кластером – здесь планируют построить центр круглогодичного туризма и профессионального спорта в Средней Азии.

На площадке Региональной службы коммуникаций состоялась пресс-конференция, на которой аким Риддера Дмитрий Горьковой по традиции проинформировал о социально-экономических показателях горняцкого города за восемь месяцев этого года, дальнейших перспективах, а также ответил на актуальные вопросы по всем сферам.

Одной из волнующих тем на протяжении нескольких месяцев является подготовка к отопительному сезону. Напомним, прошлый отопительный сезон запомнился жителям города частыми сбоями в работе оборудования Риддерской ТЭЦ. Риддерцы обеспокоены, как бы ситуация не повторилась снова…

Однако, по словам Дмитрия Горькового, поводов для волнения нет – после проведённых ремонтных работ Риддерская ТЭЦ полностью готова к предстоящим холодам. Более того, на прошлой неделе в городе к отоплению начали подключать социальные объекты, а с 27 сентября – многоквартирный жилой фонд. До конца недели планируется завершить подключение всех объектов.

– На сегодняшний день три котла ТЭЦ уже в работе после проведения текущего и капитального ремонта, один котлоагрегат полностью в исправном состоянии и находится в резерве, – сообщил Дмитрий Горьковой. – 30 сентября завершается ремонт пятого котла. Затем специалисты проведут пусконаладочные работы и запустят его. Также отремонтированы турбинные генераторы. До 15 октября завершится ремонт на всех участках тепловых сетей. Проблем в работе ТЭЦ возникнуть не должно. Все расходные материалы для оперативного решения и устранения возможных неполадок есть.

Также в достаточном количестве обеспечен запас топлива. На площадке ТЭЦ 11–14 тысяч тонн угля. Доставка продолжается. На сегодняшний день при нормативе расходов в зимний период имеется 13-дневный запас.

Пожалуй, второе место в рейтинге проблемных вопросов занимает работа общественного транспорта. От риддерцев неоднократно поступали жалобы, что они не могут вовремя добраться до работы или отвезти ребёнка в детский сад, потому что маршрутные автобусы приходится ждать часами, либо они вовсе не приходят. Городские паблики пестрят сообщениями от подписчиков с просьбой о помощи.

По словам акима Риддера, ситуация возникла потому, что обслуживание городских маршрутов общественного транспорта является нерентабельным для частных пассажироперевозчиков из-за низкой стоимости оплаты за проезд. Так, на сегодняшний день жители города платят 90 тенге. Такой тариф был установлен четыре года назад. За это время подорожали горюче-смазочные материалы, стоимость услуг по ремонту автотранспорта, а также размер минимальной заработной платы. Перевозчикам, по сути, приходится работать себе в убыток.

– Мы неоднократно встречались с населением по этому вопросу, – пояснил Дмитрий Горьковой. – От самих жителей поступали предложения повысить тариф на проезд в общественном транспорте. Сейчас идёт процедура согласования, после которой планируется увеличить тариф до 120 – 150 тенге. Второй путь решения проблемы – признать все маршруты социально значимыми. Это позволит субсидировать их из бюджетных средств. По этому вопросу также проходит процедура согласования. В октябре-ноябре планируем решить его. Только после того мы сможем требовать от пассажироперевозчиков качественного оказания услуг.

Как известно, Риддер обладает огромным туристическим потенциалом. Так, в рамках развития этого направления здесь разрабатывается проект «Анатау», который предполагает возведение центра круглогодичного туризма и профессионального спорта в Средней Азии. В планах построить трассу для горных лыж и сноуборда, в летнее время активно развивать пеший и конный туризм, маунтибайк и парапланеризм.

Стоит отметить, что уже подобран участок, где начнётся строительство. Это район равнины Проходной белок, расположенной на высоте 1860 метров над уровнем моря.

Планируется, что в этом году будет завершён план детальной планировки. Он даст полный расклад по инфраструктуре, поскольку сейчас в этой местности нет ни дорог, ни водоснабжения, ни линий электропередачи. В следующем году начнётся работа по разработке проектно-сметной документации строительства туристического комплекса. Начало строительных работ намечено на 2024 год.

– Проект будет финансироваться из двух источников: из бюджета области и за счёт частных средств. Интерес со стороны инвесторов уже есть, – отметил Дмитрий Горьковой. – Курорт будет крупнейшим в Средней Азии. Он станет хорошей тренировочной базой для профессиональных спортсменов по зимним видам спорта, а также местом для занятия активными видами туризма и отдыха как для жителей Риддера, так и гостей, в том числе зарубежных.

Татьяна Кравченко

Риддер