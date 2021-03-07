Зимовка имеет другой календарь

Крестьянское хозяйство «Дружба» из села Герасимовка Уланского района к весенне-полевым работам всегда готовится исподволь и основательно.

Как сказал глава хозяйства, опытный и авторитетный аграрий Василий Гладышев, к предстоящей посевной кампании полностью закуплены качественные семена, ремонтируется техника, дружный коллектив настроен на решение самых серьёзных задач нового сезона.

УРОКИ СЕЗОНА

Прошлый, 2020 год для сельчан выдался на редкость напряжённым. Своё влияние оказала засушливая погода, кроме того, ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Тем не менее хозяйство справилось со всеми непредвиденными трудностями, сумело в полной мере достичь поставленных перед собой трудовых целей.

– Самое главное, что мы выполнили все обязательства перед партнёрами, – говорит Василий Гладышев. – Никто за спиной не стоит и не спрашивает, когда вернёшь долг. А от этого зависит текущее настроение и планы на будущее.

У нашего собеседника есть своя оригинальная точка зрения на обыденные, казалось бы, события и положение вещей. По его убеждению, в сельском хозяйстве зимовка только начинается. Это несмотря на то, что на дворе и календаре уже отсчитывает время весенний месяц март. Причиной тому даже не запоздалые снегопады и метели, которые наседают со всех сторон по всей республике.

– На подобные вопросы я всегда отвечаю, что зимовка в хозяйстве начинается не в ноябре, декабре или январе, – делится Василий Гладышев. – Она начинается именно сейчас, когда в животноводстве самая напряжённая пора, настоящее испытание на прочность и зрелость. Весенний период, когда кормов уже остаётся меньше, у поголовья животных позади долгие зимние месяцы. Впереди также ответственная расплодная кампания. Её надо проводить организованно, без потерь и нежелательных сюрпризов. В стаде крупного рогатого скота, отаре овец, на свиноферме на свет появляется приплод, надо его уберечь и вырастить. В такой период становится ясно, какой задел создали люди для финиша зимовки и старта новой посевной кампании.

КОРМОВАЯ БАЗА

КХ «Дружба» последовательно и упорно развивает отрасли растениеводства, животноводства, занимается, в частности, выращиванием многолетних трав на семена.

– К весеннему севу мы полностью закупили семена, обновили их, как требуют того наша агронаука и практика, – продолжает глава хозяйства. – Необходимые сорта зерновых, масличных, кормовых культур мы закупаем у местных учёных и селекционеров на Опытном поле (речь идёт о Восточно-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции). Считаем, что должны использовать их разработки, закупать семена не на стороне, а поддерживать своих специалистов, чтобы деньги не уходили из области.

На уточняющий вопрос о том, что можно ведь так делать, он отвечает убеждённо: «Не можно, а нужно!».

В хозяйстве под различными сельхозкультурами занято около 2,5 тысячи гектаров земли. Пшеница в этих краях известна хорошим качеством, высоким содержанием клейковины, используется на мельницах как улучшитель. Около 300 гектаров отводится под масличные культуры. Семена подсолнечника приобретаются также у местных селекционеров. По некоторым параметрам они уступают импортным гибридам, но имеют и свои преимущества. В производстве маслосемян есть одна общая для всех беда. Все о ней прекрасно знают, но почему-то дружно молчат.

Наш герой давно предлагает на эту тему написать отдельную статью, поднять острую, назревшую проблему.

– Вполне уверен, что мои коллеги, прочитав об этом, непременно улыбнутся и обязательно поддержат меня, – не скрывает эмоций Василий Гладышев. – Все аграрии, которые выращивают подсолнечник в радиусе 25 км от Усть-Каменогорска, страдают от нашествия голубей и ворон. Потери урожая от них ежегодно составляют до 30-40 процентов. Так и хочется сказать: дорогие горожане, если это будет продолжаться такими темпами, то в скором времени мы можем вообще остаться без урожая!

Засуха обнажила проблему заготовки кормов. Здесь выручают сеяные травы. В «Дружбе» выращивают семена люцерны, эспарцета, житняка, суданской травы. Есть на неё спрос не только в области, но и других регионах. К примеру в Павлодарской, Акмолинской областях. До трёх тонн грубых кормов может вполне обеспечить каждый гектар, занятый многолетними травами. Короче говоря, гектар способен в зимний сезон прокормить одну корову.

Хозяйство давно успешно сотрудничает с коллегами из Опытного поля, где долгое время работал истинный патриарх отрасли Олег Инжечик. Он внёс огромный вклад в развитие уникального направления науки и практики. Во многом благодаря его усилиям, преданности делу кормопроизводство ВКО занимает ведущие позиции в масштабе республики.

Сельское хозяйство привычно держится на трёх «К». По мнению Василия Степановича, это кадры, корма и кровля. Специалист с большим стажем работы, освоивший многие премудрости рыночной экономики, готов занести настоящих фанатов агропрома региона в Красную книгу. Настолько обострились проблемы дефицита кадров в растениеводстве, животноводстве. Сегодня практически не желают люди трудиться в овцеводстве, свиноводстве, хотя есть спрос и сбыт на привычную натуральную продукцию.

Однозначного ответа и готовых рецептов тоже нет. В «Рудном Алтае» неоднократно поднималась проблема нехватки чабанов. Всё зависит от условий жизни, работы и достойной оплаты труда. Ситуация постоянно меняется. Всё находится в движении на специфическом рынке. По итогам прошлого года резко выросли цены на корма для поголовья свиней на откорме. Производство или покупка фуража, других кормов является дорогим удовольствием. Цены на свинину тоже не стоят на месте, падают вниз. Поэтому на сегодня выгоднее делать упор на разведении овец, как бы тяжело не приходилось чабанам при отаре.

Нельзя умалчивать об отсутствии спроса на шерсть и шкуру, когда ценное сырье идёт прямиком на свалку. Это не вселяет оптимизма, но в отличие от других районов и сёл ВКО, в Герасимовке есть свои явные преимущества. До рынка и покупателей в пригородном селе из Уланского района, как говорится, рукой подать. Свежая забитая туша в течение часа попадает на прилавок различных рынков или магазинов, находит своих постоянных потребителей. Так что КХ «Дружба» заинтересовано разводить овец…

– Чабаны всегда и везде, в первую очередь, стремятся для детей создать все необходимые условия для учёбы, их проживания, отдыха, – говорит Василий Гладышев. – Это самое главное для родителей, ради чего они готовы на всё. В прежние, более благоприятные годы, к примеру, мы для школьников содержали специальный интернат и каждую субботу доставляли детей на отгоны в родительский дом. Хорошо, когда расстояние у нас составляет всего 5 км, но если у других удалённость 20–30 и более километров, то складывается совсем иная картина и возникают большие сложности. Они прямо влияют как на текущее состояние отрасли, так и на давнишний и острейший дефицит подготовленных кадров – чабанов. По всей видимости, овцеводство в ВКО не сказало последнего слова и имеет шанс подняться на прежде утраченную высоту. Потенциал его нуждается в дальнейшем раскрытии и использовании в полной мере. Особенно это относится к тем районам области, где была традиционно развита давняя и выгодная сфера экономики в силу природно-климатических и многих других условий.

При разведении крупного рогатого скота в КХ «Дружба» предпочтение отдают казахской белоголовой породе. Она наиболее адаптирована к местным условиям содержания. В овцеводстве выбор остановили в своё время на широко известной грубошёрстной породе животных байыс. Она получила распространение, например, в Зайсанском районе, где имеется крупное племенное хозяйство. Овцам такой породы характерны свои определённые плюсы, за которые их высоко ценят и по возможности разводят животноводы Восточно-Казахстанской области.

– Сегодня приехали проведать ветерана труда Нину Ивановну Сметанину, поздравили её с днём рождения, – говорит Василий Гладышев. – Ей исполнилось ровно 88 лет. Для нас дорог каждый человек, который в одном коллективе проработал вместе с нами много лет. До выхода на пенсию уважаемая старшая коллега долгие годы трудилась в молочном блоке. Должность была у неё очень ответственная, чтобы молочное сырьё не испортилось, не потеряло качество, отвечало необходимым кондициям.

Преемственность поколений, уважение к старшим для современников является прочной связующей нитью. По жизненному и профессиональному пути отца пошли два сына. Если Василий заведует цехом животноводства, то Григорий целиком отвечает за работу цеха полеводства.

А среди личных пристрастий главы хозяйства можно назвать хоккей. Близость к городу позволяет иногда посещать игры с участием местных команд во Дворце спорта.

Меир Токобаев

Фото КХ «Дружба»

Уланский район