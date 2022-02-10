Зимняя сказка

В Восточно-Казахстанской области подвели итоги дистанционного детского творческого конкурса «Қысқы ертегі».

В областном творческом состязании приняли участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений и учащиеся начальных классов со всего региона в возрастных категориях от пяти до шести лет, от семи до восьми лет и от девяти до десяти лет.

Конкурсанты раскрывали свои таланты по трём номинациям. Одни пробовали силы в написании сказки с участием традиционных новогодних персонажей Деда Мороза, Снегурочки и т. д. в конкурсе «Новогодняя сказка», другие – в изготовлении поделок из любых материалов в конкурсе «Творческие идеи к Новому году». Также креативность проявили юные художники, по правилам конкурса «Новогодние чудеса» им нужно было нарисовать рисунок на любом материале.

Фантазия малышей, действительно, не знает границ. Вышить Деда Мороза на подушке, создать снеговика из ниток, клея и нескольких пуговиц, нарисовать упряжку волшебных оленей, взмывающих ввысь, или детей, весело катающихся с горки на санях, – для них не проблема. В ход шло всё: бумага, дерево, вата, шишки, ткань и другие подручные материалы.

– Конкурс нацелен на выявление и поддержку творчески одарённых детей региона, – рассказали в Восточно-Казахстанском научно-методическом центре развития одарённости и дополнительного образования «Дарын» Управления образования ВКО. – Работы участников оценивались по полноте раскрытия темы, художественному мастерству, технике и качеству исполнения. В номинации «Новогодняя сказка» учитывалось соответствие теме, отсутствие грамматических ошибок, находчивость, логическое мышление и умение мыслить.

По итогам конкурса определён 291 призёр. Так, первое место заняли 60 юных талантов. На втором месте – 91 конкурсант, на третьем – 140 одарённых ребят.

– Я очень люблю рисовать, вышивать крестиком и делать разные поделки из бумаги, пластелина, листьев и других вещей. Лучше всего у меня получается рисовать природу, поэтому для конкурса нарисовала много сугробов и заснеженных ёлок, луну на фоне ночного неба и, конечно, же снеговика. Ещё на моём рисунке Дед Мороз на оленьей упряжке, – поделилась одна из конкурсанток. – Раньше я участвовала в других творческих конкурсах и занимала призовые места. Мне понравилось участвовать и в этом конкурсе. Было очень интересно. В следующий раз попробую сделать что-то новое.

Также недавно были подведены итоги областного дистанционного конкурса снежных фигур «Зимняя сказка», проводимого во время зимних каникул Восточно-Казахстанским научно-методическим центром развития одарённости и дополнительного образования «Дарын».

Традиционное для зимнего периода состязание проходило с целью формирования художественного вкуса, творческих способностей, воображения учащихся, а также пропаганды здорового образа жизни. Участвовали в нём ученики 6–10 классов общеобразовательных школ. Из снега ребятам удалось слепить фигуры различных животных, любимых сказочных героев и новогодних персонажей.

Победителей наградили дипломами І, ІІ и ІІІ степени. Всем участникам конкурса выданы сертификаты об участии.

Гульжан Естаева

Фото ВК НМЦРОиДО «Дарын»