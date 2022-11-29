Зимний режим активирован

С наступлением зимнего периода паромы на Бухтарминском водохранилище перешли на новый график работы. Теперь с Курчумского берега первый паром будет отправляться в 7 часов утра. С Самарского берега по зимнему графику в завершающий рейс паром уйдёт в 20 часов.

Для жителей нескольких районов эта новость важна, ведь световой день становится короче, а зимняя погода преподносит много сюрпризов. Приходится тщательно планировать передвижение с учётом многочисленных факторов.

Так, отправляясь на автомобиле в сторону паромной переправы через район Самар, а далее с выходом в Курчумский, Зайсанский, Катон-Карагайский районы, необходимо быть крайне осторожным и осмотрительным на участках трассы Усть-Каменогорск – Самарское. В частности, на 95–102 км, 132–137 км, где традиционно из года в год существует угроза схода лавин.

Таир Сапаргалиев

Фото из открытых источников