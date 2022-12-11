Зимние заботы

В Сосновском и Полянском лесничествах Морозовского филиала ГЛПР «Семей орманы», располагающихся в лесной и лесостепной зоне Бескарагайского района, в эти зимние морозные дни немало работы.

Пока одни сотрудники занимаются заготовкой семян сосны обыкновенной для посевов будущей весной, другие заботятся о диких животных, подкармливая их ветками деревьев и солью, припасёнными ещё летом.

Как рассказал инспектор по охране территории Сосновского лесничества Морозовского филиала ГЛПР «Семей орманы» Сергей Климов, покрытые лесом угодья двух лесничеств составляют 30,5 тысячи гектаров. В лесном массиве обитает много птиц и диких животных. Среди них лоси, барсуки, белки, зайцы, лисицы и многие другие.

– Обитают в наших лесах и красивые, изящные животные – косули, для улучшения условий существования которых также требуется помощь человека. В зимнюю пору лесоводы организуют для них и других видов животных регулярную подкормку. Летом же косулям нужны водопои. При повышенной температуре воздуха в летнее время самкам косуль, выкармливающим от одного до трёх козлят, особенно необходимо обильное питьё. Также должна быть сочная, зелёная трава. Искусственные водоёмы в местах обитания этих копытных видов помогают увеличивать выживаемость молодняка, – отметил Сергей Климов.

На территории Сосновского и Полянского лесничеств обустроено несколько таких искусственных водоёмов.

Для подкормки диких животных зимой лесоводы ещё летом заготавливают сено и веточный корм. В этом году в Морозовском филиале резервата заготовили 3 тонны сена и 1200 штук веточного корма. Кроме того, для обустройства солончаков завозится соль.

Когда приходит суровая зима, выпадает много снега, и животным трудно добывать себе пропитание, сотрудники лесничеств практически ежедневно развозят корма по искусственно созданным кормушкам, которые пользуются популярностью у лесных обитателей.

Эта ответственная работа лесной охраны помогает сохранить и приумножить численность копытных млекопитающих и других диких животных в ленточном бору Бескарагайского района.

По словам представителей резервата «Семей орманы», на сегодняшний день собрано 17 тонн шишек. При этом план составляет 120 тонн. Отметим, что для получения одного килограмма семян сосны требуется 100 килограммов шишек.

Их переработка осуществляется с января по март. Технология проста, но требует определённых навыков и условий. Например, вначале шишки раскладывают в хорошо проветриваемом помещении, подсушивают и перелопачивают. Затем сырьё проходит этап тепловой обработки в сушильном шкафу. Полученные семена обескрыливают, провеивают и сортируют. Хранятся семена сосны в герметично закрытых бутылках по 20-25 литров.

Екатерина Гуляева

Фото ГЛПР «Семей орманы»

Бескарагайский район