Зимние забавы без последствий

Спасатели Восточно-Казахстанской области презентовали мультфильм для детей, в котором о мерах безопасности в зимний период рассказали уже полюбившиеся персонажи Тентек и Айя.

Как известно, детям проще воспринимать важную информацию в игровой форме. Поэтому в прошлом году специалистам Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО пришла идея снять для ребят поучительные мультфильмы.

Так, они выпустили два видеоролика – про пожарную безопасность и правила поведения на водоёмах в купальный сезон, о которых мы рассказывали в предыдущих номерах «Рудного Алтая».

Также упоминали, что имена героев и форма повествования выбраны не случайно. Тентек означает шалун, баловник, который часто попадает в опасные ситуации, а его подруга Айя – послушная, мудрая, даёт дельные советы и всегда приходит на помощь.

На этот раз уже известные всем герои рассказали, насколько опасно нарушать правила безопасности в зимний период. В очередном мульт-

фильме главный герой снова пренебрегает ими. Непослушный Тентек экстремально катается на горке, играет в снежки так, что это может нанести травмы. Чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию, его подруга Айя даёт советы и рекомендации, как организовать зимний досуг без травм и ушибов.

Авторами текста и монтажа стали сотрудники пресс-службы ведомства, а озвучивали персонажей школьники.

– Идея разъяснять через мультипликационных героев – девочку и мальчика – свод правил прижилась и стала действенной, – подчеркнул заместитель начальника ДЧС ВКО Арман Токанов. – Ребятишки не любят скучные лекции взрослых, эффективнее, когда на понятном им детском языке сверстники поясняют, что, если нарушить правила, можно попасть в беду. Затем дают простые и понятные инструкции.

Работа приносит свои плоды. Благодаря широкомасштабной информационно-профилактической работе, которую проводят с подрастающим поколением в необычном формате, сотрудникам департамента удалось снизить количество чрезвычайных ситуаций в регионе с участием детей.

Отметим, что мультфильмы размещены на официальном YouTube-канале ДЧС ВКО. Посмотреть их могут все желающие.

– Вместе с детьми посмотрели все мультфильмы, – поделилась Бибигуль Алиева. – Они очень поучительные. Понравилось, что важная информация доводится до детей в игровой форме. Им интересно смотреть, советы легко запоминаются.

Татьяна Кравченко