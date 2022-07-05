Зима уже на полпути

Не допустить ажиотажа во время поставки коммунального угля для населения – такую задачу поставил перед акимами городов и районов глава региона Даниал Ахметов. На заседании областного акимата в очередной раз рассмотрели вопрос подготовки к новому отопительному сезону.

Как отметил заместитель руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО Нурлан Рамазанов, на 2 июля готовность всех ТЭЦ и крупных теплоисточников области составляет 33%, ремонт котлов на них завершен на 38%, турбин и турбоагрегатов – на 29%. Малые котельные в городах и районах ВКО готовы к новому отопительному сезону на 58%, сети теплоснабжения – на 51%. На 83% подготовлены и сети водоснабжения и водоотведения.

На особом контроле областного акимата своевременная поставка угля для социальных объектов. Общая потребность области в твёрдом топливе составляет 2,7 млн тонн, из которых 2,2 млн тонн потребляют теплоисточники, а 524 тыс. тонн – бюджетные организации и население ВКО.

Как отметил Нурлан Рамазанов, больницы, поликлиники и фельдшерские пункты в области завезли твёрдое топливо на 71% от необходимого количества, объекты социальной защиты – на 75%. Школы, интернаты и детские сады обеспечены углём на весь предстоящий отопительный сезон.

– Я спокоен за бюджетные организации. Но вызывает беспокойство доставка угля для населения. Акимы городов и районов должны понимать, что самое важное – это не допустить ажиотажа, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Аким Восточно-Казахстанской области привёл цифры обеспечения углём населения нескольких районов, расположенных неподалёку от областного центра. Так, при потребности самого Усть-Каменогорска в угле в 220 тыс. тонн на текущий момент завезено лишь 54 тыс. тонн. В Уланском районе – 40 тыс. тонн, или 51% от необходимого количества, в районе Алтай – 42%. Риддер обеспечил население углём на 89%.

– Необходимо скоординировать работу акиматов Усть-Каменогорска, Уланского и Глубоковского районов, а также района Алтай, чтобы не повторилась ситуация прошлых лет, когда жители этих районов одновременно приезжают в один город. Уже в июле близлежащие районы, такие как Глубоковский и Уланский, должны привезти необходимое количество твёрдого топлива на места, чтобы жители могли покупать его, не выезжая в город. Это поможет избежать очередей и столпотворения на тупиках в Усть-Каменогорске. Важно также вести разъяснительную работу с населением через все доступные каналы, – поручил аким ВКО.

Отдельной темой для разговора стала подготовка к отопительному сезону Риддера, где решаются вопросы с ремонтом теплоисточника – Риддерской ТЭЦ – и тепловых сетей. Как рассказал Нурлан Рамазанов, специальная комиссия провела тщательное обследование состояния тепловых сетей в городе горняков. По итогам её работы выяснили, что уже в ближайшее время потребуется замена 915 км магистральных и 1,8 км внутриквартальных тепловых сетей. Как будет проводиться их ремонт и реконструкция – тема для отдельного разговора. Пока же члены комиссии составляют план необходимых работ, которые потребуются для запуска системы теплоснабжения Риддера.

Екатерина Гуляева

Фото Аяужан Утеулиновой