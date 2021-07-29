Зима не за горами

Ход ремонтных работ на теплоисточниках и текущие проблемные вопросы обсудили на заседании городского штаба по подготовке к отопительному сезону 2021–2022 под председательством акима Семея Бакытжана Байахметова.

О текущей готовности теплоисточников к новому отопительному сезону доложил директор ГКП «Теплокоммунэнерго» Азат Сарпеков. По его словам, в текущем году на ремонт и модернизацию системы теплоснабжения Семея было предусмотрено 2,6 млрд тенге, областной бюджет выделил 1,743 млрд тенге, а городской – 453,8 млн тенге. Собственные средства коммунального предприятия составили 416,2 млн тенге.

– Главными объектами нынешнего сезона стали котельные «Центр», «103-103А» и «Габбасова», а также строительство перемычки в теплосетях между котельными «103-103А» и «Центр». Кроме того, на базе ТЭЦ-1 мы намерены организовать работу единого дробильного комплекса и отрегулировать гидравлический режим в работе теплосетей. По всем объектам завершены конкурсные процедуры, определены подрядные организации, которые активно работают над реализацией проектов, – доложил Азат Сарпеков.

Так, на территории ТЭЦ-1 уже начались работы по установке единого дробильного комплекса стоимостью 64,4 млн тенге. Подрядчик занят приобретением необходимого оборудования и уже к 1 сентября намерен завершить его монтаж и пуско-наладочные работы. В котельной «103-103 А» уже наполовину выполнен ремонт трёх котлов и вспомогательного оборудования. Эти работы также планируется завершить до 1 сентября.

– Для улучшения экологической обстановки в центральной части города на котельной «103-103 А» выполняются следующие виды работ: замена циклонов, системы возврата уноса котлов. Здесь работы проведены только на 20%, но подрядчики должны успеть завершить все работы до 1 сентября, – заверил директор теплоснабжающей организации.

Активно ведётся ремонт и в котельной «Габбасова». Здесь ремонтируются три котла и вспомогательное оборудование. Объём выполненных работ составляет 56 %, срок сдачи проекта – 1 сентября. В котельной «Центр» ремонту подлежат два котла со вспомогательным оборудованием. Работы выполнены подрядной организацией на 67 %.

– С 27 июля подрядная организация приступает к работам по реконструкции котельной с установкой дополнительного котла мощностью 20 Гкал. В котельной «35 квартал» ремонт двух котлов и вспомогательного оборудования был оценён в 75,926 млн тенге. Здесь процент завершения составляет 61, а срок завершения – 15 августа. С ними были проблемы, но на сегодняшний день всё решено, работы ведутся в хорошем темпе. Продолжаются работы по реконструкции котельной «РК-3», – отметил Азат Сарпеков.

Параллельно ведутся работы по ремонту и теплоизоляции тепловых сетей на сумму свыше 337,426 млн тенге. На эти средства производится частичная замена внутриквартальных сетей в нескольких районах центральной части города. Заключён договор с подрядчиками для проведения работ по наладке и регулировке гидравлического режима тепловых сетей от котельных центральной части Семея. Эти работы продлятся до 28 февраля 2022 года. Сейчас же проводится глубокий анализ, чтобы выяснить имеющиеся проблемы.

Как сообщили в теплоснабжающей организации, ремонтные работы на ТЭЦ-1 и 12 оставшихся котельных проводится за счет собственных средств предприятия на сумму 416,119 млн тенге. Ещё 45,1 млн тенге планируется затратить на восстановление изоляции на 11,4 км тепловых сетей.

– Мы объявили конкурс, но потом подрядчики расторгли договоры. Конкурс был объявлен повторно, и нынешний подрядчик обязуется поставить изоляционный материал в течение 10 дней, – отметил Азат Сарпеков.

Ведётся подготовка к строительству перемычки тепловых сетей между двумя котельными в центре Семея. По словам руководителя коммунального предприятия, проводится конкурс на приобретение труб. Сами работы планируют начать в конце августа.

– Эти работы надо будет обязательно завершить до октября. Ведь начало отопительного сезона может наступить гораздо раньше 15 октября, как это было в прошлом году, – заострил внимание тепловиков Бакытжан Байахметов.

Готовится к отопительному сезону и ГКП «Семей Водоканал». Коммунальное предприятие запланировало на эти цели 57,8 млн тенге.

– На сегодняшний день выполнена прочистка канализационных сетей на протяженности 160 км, это около 50 % от запланированного объёма. Ведётся прочистка канализационного коллектора в районе мясокомбината. Собственными силами ведём прочистку других объектов. Ведутся работы по подготовке водозаборных сооружений. Думаю, к 1 сентября мы закончим. На замену запорной арматуры требуется около 30 млн тенге. Ведутся переговоры с предприятиями-задолжниками, чтобы собрать необходимую сумму, – проинформировал представитель ГКП «Семей Водоканал».

Как оказалось, коммунальное предприятие только собирается разработать график погашения задолженности, а уж о том, когда будут начаты работы, и вовсе речи пока не ведутся.

– Когда же вы собираетесь работать? Эти работы давно должны были быть запланированными, а у вас денег до сих пор нет. Я считаю неудовлетворительным отчет руководства предприятия. Они абсолютно не знают ситуацию и положения, по которым должны работать, – отметил Бакытжан Байахметов. – Заместителю акима города дано поручение детально разобраться в ситуации.

Практически завершены работы по подготовке к зиме всех объектов образования. Для подвоза твёрдого топлива были заключены договоры с 19 общеобразовательными школами на сумму более 125 млн тенге. И чуть меньше половины запланированных 12 тыс. тонн угля уже доставлены в котельные школ. Также по графику производится доставка жидкого топлива.

Достаточно серьёзная ситуация по подготовке к отопительному сезону складывается в жилом фонде Семея. По словам руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции Семея Амантая Утельбаева, на текущий момент паспорта готовности на руках имеют лишь 423 многоквартирных дома, что составляет лишь 36 % от жилого фонда многоквартирных домов в городе.

– 36 процентов – очень слабый результат. Необходимо усилить работу с населением, – поручил аким города.

Кроме того, Бакытжан Байахметов предложил коммунальным службам разделить территорию города на пять секторов, чтобы каждая подрядная организация своевременно проводила уборку улиц и вывоз снега в зимний период.

Софья Соболевская

Семей