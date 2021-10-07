Зима близко

В воинских частях Аягозского гарнизона проводятся работы по переводу военной техники на зимний период эксплуатации.

Этот процесс необходим для качественного обслуживания военной и специальной техники, проверки состояния вооружения и устранения выявленных дефектов.

Сложность работ заключается в том, что подготовку вооружения и боевых машин к эксплуатации в суровых зимних климатических условиях следует осуществлять без снижения уровня боевой готовности и прекращения подготовительных занятий.

На этом этапе основная нагрузка ложится на плечи экипажей (водителей и механиков-водителей) и командиров всех рангов, их заместителей по материально-техническому обеспечению.

Военнослужащим нужно заменить охлаждающие низкозамерзающие жидкости, фильтрующие элементы, резиновые изделия и масла изношенной техники, произвести техническое обслуживание узлов и механизмов. На территории парка боевых машин в надлежащем порядке проводится текущий ремонт складов, парковок и обслуживание производственного оборудования.

Вместе с тем проводятся показательные занятия со всеми категориями военнослужащих по организации сезонных работ в парках боевых машин, а также по соблюдению мер безопасности при работе с техникой.

– Детально изучены особенности и порядок использования техники и вооружения в холодное время года, технология и последовательность выполнения операций по обслуживанию. Личный состав заранее обеспечен необходимыми запасными частями, инвентарём и всеми видами горюче-смазочных материалов, – сообщил заместитель командира танкового батальона по вооружению майор Темирхан Жанабилов.

При проведении сезонных работ особое внимание будет уделено техническому состоянию боевой и специальной техники, автомобилей, предназначенных для перевозки личного состава и опасных грузов.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников

Аягозский район