Жёлтый   цвет тревоги 

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Казахстан впервые перешёл из «зелёной» в «жёлтую» зону по распространению COVID-19.

На 25 декабря в «красной» зоне находится Атырауская область. В «жёлтой» – Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. Все остальные регионы находятся в «зёленой» зоне по темпам распространения коронавируса.

Что значат эти перемещения по цветам светофора, восточноказахстанцам объяснять не надо – ещё свежи воспоминания об ограничениях, которые предписывает «красная» зона.

Санитарные врачи разделили регионы Казахстана на три зоны по двум критериям – R, то есть показатель репродукции или передачи инфекции от заболевшего к контактному лицу, и показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние семь дней.

У регионов, которые относятся к «красной» зоне, показатель заболеваемости более 50 на 100 тысяч и показатель R больше единицы.

Регионы, которые относятся к «жёлтой» зоне, – заболеваемость меньше 50 на 100 тысяч населения и показатель R меньше единицы или заболеваемость от 20 до 50 на 100 тысяч населения, показатель R больше единицы.

Основной критерий для «зелёной» зоны – заболеваемость меньше 50 случаев на 100 тысяч, показатель R меньше единицы.

Вероятно, такое объяснение Минздрава относится и к странам в целом. Примечательно, что Казахстан до 25 декабря всегда находился в «зелёной» зоне. Для сравнения – ровно два месяца назад в Минздраве сообщали, что в этой безопасной зоне находятся все области страны, кроме Восточно-Казахстанской, попавшей в «жёлтую». В «красной» зоне регионов не было.

С тех пор многое поменялось, большинство областей пережили периоды строгих карантинных ограничений. И сейчас, накануне праздников, решения санврачей на региональном уровне заметно отличаются. Но в одном они едины – в пожеланиях праздновать Новый год в кругу семьи, оберегая своё здоровье и жизни своих близких.

Айгуль Биданова