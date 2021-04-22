Жумадил Адильбаев: «На журналистах – большая ответственность»

Руководитель областного филиала Союза журналистов Казахстана, яркая творческая личность, талантливейший мастер пера, блестящий публицист и незаурядный человек Жумадил Адильбаев сегодня отмечает 75-летний юбилей.

К этой знаменательной дате юбиляр подошёл с огромным багажом творческих достижений в журналистской, переводческой и общественной деятельности.

Жумадил Адильбаев стоял у истоков создания регионального медиахолдинга «Шығыс ақпарат». Возглавлял это предприятие, объединившее две крупнейшие областные газеты «Дидар» и «Рудный Алтай», а после – и районные издания.

В свои 75 лет юбиляр по-прежнему не мыслит своей жизни без творчества. Выйдя на заслуженный отдых, Жумадил Адильбаевич возглавил областной филиал Союза журналистов Казахстана. И до сих пор передаёт свой богатейший опыт молодым коллегам. Умело сохраняет и умножает добрые традиции в пользу высокого авторитета журналистики. Выступает наставником для молодых и начинающих журналистов, с удовольствием делится с ними своим профессиональным и житейским опытом, рассказывая об особенностях профессии. Старается повысить мотивацию у молодёжи и по определённым требованиям зачислить их в Союз журналистов.

Жумадил Адильбаев – человек, родившийся через год после окончания Великой Отечественной войны, ставший свидетелем целой эпохи – послевоенное восстановление народного хозяйства, время покорения космоса, обретение независимости Республикой Казахстан…

Все, кому довелось работать с ним, отмечают, что он умел защитить своих коллег от несправедливости, но и требовал от них полной самоотдачи. Строил свои отношения с ними на полном доверии и свободе творчества. Поощрял за удачные материалы, принятые читателем, и не давал спуску за промахи.

«Редкой души человек», – выражают общее мнение его собратья по перу. Он всегда очень по-доброму сходится с людьми – без панибратства, без какой-то искусственности, просто и естественно.

За годы своей работы Жумадил Адильбаев воспитал немало талантливых журналистов, всегда находившихся на острие событий и в непростых условиях боровшихся за независимость страны, пропаганду и развитие казахского языка, культуры и искусства. Особое внимание уделял работе с внештатным активом, селькорами, помогал им находить собственный творческий почерк.

Его всегда отличал индивидуальный авторский стиль, благодаря которому его материалы вызывали большой интерес у читателей. Его яркое, талантливое и острое перо коснулось всех сторон жизни нашего региона.

– Считал и считаю до сих пор, что главная задача газеты – формирование общественного мнения, именно поэтому на журналистах всегда лежала большая ответственность. Отрадно, что нынешний, преимущественно молодой, коллектив придерживается этой позиции, продолжая славные традиции, – говорит юбиляр.

Всю свою жизнь Жумадил Адильбаевич занимается общественными делами, активно участвует в проектах, направленных на развитие отечественной журналистики.

Гордится дружбой со знаменитым казахстанским писателем Оралханом Бокеем. Они вместе путешествовали по Восточному Казахстану, делились творческими планами. Он принял участие в создании документального киноэссе «Человек-олень», повествующего о жизни и творчестве талантливого земляка, так рано ушедшего из жизни. Картина навсегда вошла в золотой фонд отечественного киноискусства.

Жизненный и профессиональный опыт, удивительная преданность своему делу, уникальность журналистского дара, энциклопедичность и глубина познаний достойны самого искреннего уважения и признательности.

Коллектив медиахолдинга «Шығыс ақпарат» желает Жумадилу Адильбаевичу здоровья, благополучия, вдохновения и ещё долгие годы оставаться в творческой форме и в строю пишущей братии.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета