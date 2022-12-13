Продолжение темы

Жизнь возвращается в нормальное русло

13.12.2022
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Так можно определить текущую ситуацию в Риддере. Завершается ремонт котлоагрегатов на «Риддер ТЭЦ», идёт установка дополнительных электрокотлов в больницах и школах и уже в планах руководства Восточно-Казахстанской области модернизация системы уличного освещения в горняцком городе предстоящей весной и летом.

За последний месяц с небольшим визиты в Риддер акима ВКО Даниала Ахметова неизменно начинаются с посещения ТЭЦ, где с 6 ноября в круглосуточном режиме продолжаются работы по реконструкции теплоисточника. Не стала исключением и рабочая поездка в минувшую субботу.

Глава региона напомнил, что буквально месяц назад котлы высокого давления №4 и №5 на «Риддер ТЭЦ» находились в состоянии металлолома. Иное определение этой груде подобрать было действительно сложно. И только благодаря профессионализму ремонтно-восстановительных бригад, которые трудятся в три смены более месяца, эти работы близятся к финалу. Уже на этой неделе в работу включатся котлоагрегаты №4 и №5 высокого давления. Тогда до конца года на систему отопления будут постоянно работать четыре котла. Ещё два будут в резерве, их ремонт стартует сразу же, как завершится запуск котлоагрегата №5 в стабильную работу.

«Инфраструктура «Риддер ТЭЦ» была в ужасающем состоянии», – так оценил ситуацию на аварийной теплоэлектроцентрали на начало ноября аким Восточно-Казахстанской области. В течение нескольких напряжённых недель удалось устранить большинство уязвимых точек, которые могли бы вызвать новые нештатные ситуации и остановку работы теплоисточника.

Как отметил Даниал Ахметов, одной из главных задач, поставленных оперативным штабом, было восстановление критической инфраструктуры, которая коренным образом влияет на работу всей ТЭЦ.

– Здесь дважды была затоплена багерная насосная станция, вышли из строя три насоса. Сегодня они в нормальном рабочем состоянии. Для этого практически полностью была произведена замена насосного оборудования, а также восстановлено вспомогательное ремонтное оборудование. Теперь главная задача, чтобы эксплуатационный персонал был в достаточной степени квалифицированным, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Аналогичные работы по восстановлению вышедшего из строя оборудования были сделаны в мазутном хозяйстве станции, где тоже пришлось заменить насос.

Очень серьёзные усилия были направлены на ремонт тракта подачи угля. Завершены работы и по внешнему контуру станции. По периметру здания, особенно, где располагаются сами котлы, были практически полностью разбиты оконные проёмы, что является критически опасным в случае значительных отрицательных температур.

Решены вопросы с поставками мазута и угля. Сегодня в Риддер ежедневно поступает по 15 вагонов твёрдого топлива.

По словам акима ВКО, в настоящий момент в работе находятся три котла, которые также пришлось приводить в рабочее состояние после неоднократных нештатных ситуаций и выхода из строя того или иного оборудования.

– Постоянно лавируя, ремонтируя выходящие из строя котлы, мы сможем выйти из положения и довести до конца нынешний отопительный сезон, – пояснил глава региона.

Сейчас температура в тепловой сети города составляет 75 градусов.

– Мы не допускаем избыточного давления в сетях, пока к работе не будет подключён пятый котёл. Прямо скажем, сети теплообеспечения в Риддере сегодня не в лучшем состоянии. Но для обогрева больниц и школ были приобретены электрокотлы алматинского производства, которые позволят догревать воду во внутренней системе до необходимой температуры. Причём работать они могут как параллельно с основным теплоснабжением, так и самостоятельно. Так мы обеспечим теплом социальные объекты на случай возможных аварийных ситуаций, – объяснил аким области.

Уже в эти дни ведутся работы по установке электрокотлов в восьми медучреждениях Риддера, уже к 15 декабря они должны быть полностью обеспечены нормативным теплом. До 23 декабря продлятся работы по установке котлов в четырёх школах города.

Кстати, сами риддерцы идею с установкой электрокотлов успели оценить. В социальных сетях уже просят подробнее рассказать о действии этого оборудования, чтобы рассмотреть возможность установки таких котлов в многоквартирных или даже частных домах.

Как только завершится текущий отопительный сезон в Риддере, незамедлительно начнётся подготовка к новому. Уже в мае стартует полномасштабная реконструкция «Риддер ТЭЦ».

Екатерина Гуляева

13.12.2022
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