Жизнь вносит коррективы

В Семее дополняют Комплексный план по развитию города до 2025 года.

В Семее побывала рабочая группа во главе с заместителем акима Восточно-Казахстанской области Нуржаном Жумадиловым, чтобы откорректировать и дополнить Комплексный план развития города до 2025 года. В течение двух дней руководители областных управлений вместе с коллегами из Семея рассматривали проекты, необходимые для развития города в ближайшие годы.

– Чтобы задуманные проекты мы сумели реализовать до 2025 года, необходимо в срочном порядке предоставить всю необходимую документацию в управление экономики и бюджетного планирования области. Наша задача – дать возможность Семею решить насущные проблемы, особенно в развитии инфраструктуры социально значимых объектов, – пояснил в ходе совещания Нуржан Жумадилов.

Отметим, что Комплексный план развития Семея включает в себя 56 мероприятий, реализация которых потребует инвестиций на сумму около 180 млрд тенге. Десять из задуманных мероприятий уже завершены. Остальные – в работе. Однако есть несколько проектов, которые осуществить не удалось, поскольку это была инициатива частного бизнеса, которую реализовать на деле они не смогли в силу разных причин. Однако проекты эти интересные и важные, и, возможно, некоторые из них будут финансироваться из бюджетных средств.

Кроме того, жизнь не стоит на месте, и с каждым годом перед городом встают новые задачи. Например, для разгрузки социальной напряжённости на городских окраинах необходимо построить ещё как минимум четыре крупные школы.

– Строительство школ предполагает и дальнейшее благоустройство района. Школе понадобятся водопроводные, канализационные и тепловые сети, которые мы также будем строить. Нужны будут дороги, уличное освещение. То есть, составляя план строительства одного объекта, нужно решать проблему в комплексе, закладывая под её реализацию соответствующие суммы финансирования, – заявил аким Семея Бакытжан Байахметов.

После корректировки Комплексный план развития Семея до 2025 года будет представлен на утверждение.

Софья Соболевская

Семей