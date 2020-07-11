Жизнь в стиле карантина

По воле нового вируса человечество учится жить по-новому, не так вольготно, как совсем недавно. Буквально несколько месяцев назад мы считали себя покорителями природы, подписывали призывы отменить вакцинацию, считая, что все болезни побеждены, спокойно, как данность, читали новости о новом прорыве в генной инженерии.

Но вот ситуация – откуда ни возьмись появились «недрессированные тигры», они смертельно опасны и пока неуловимы. И мы уже не цари природы, а потенциальные жертвы хищников, ходим с оглядкой и опаской. Хуже всего то, что это не осязаемые звери, а невидимый вирус. И тот, кто принял правила жизни в стиле «карантин», имеет гораздо больше шансов выжить.

Об этом говорили общественники, деятели культуры, полицейские, но все-таки пришлось сказать Президенту Казахстана – нарушившие карантин будут привлекаться к ответственности. Прозвучало это из уст Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Правительства, о чем сообщил Twitter Акорды.

– Это очень важно для здоровья и безопасности нашего народа. Граждане, которые нарушают карантинный режим, будут привлекаться к ответственности. Потому что они несут угрозу не только своей жизни, но и жизни других людей. Нельзя допускать беспечности и халатности, – заявил Глава государства.

Кстати, заглядывая в соцсети, поневоле замечаешь, как меняется риторика казахстанских пользователей. Шутки и мемы времен первого карантина, возмущения из-за невозможности сходить в ресторан или баню сейчас сменились обращениями к землякам с просьбой надеть маски и требованиями к властям ужесточить штрафы за несоблюдение санитарных норм. Пришло понимание, что в Европе и Азии некоторые страны снимают карантин и дают населению послабление не потому, что у них появилась вакцина или лекарство. А потому, что люди ходили в масках и мыли руки, отложили свадьбы и поездки к родственникам. Элементарно.

Но даже с учетом этого, коронавирус не хочет покидать евразийский континент, передает «Евроньюс». В Румынии власти призвали граждан к строгому соблюдению правил социального дистанцирования и гигиены. Правительство испанских Балеарских островов сделало обязательным ношение защитных масок на территории всего автономного сообщества. Во Франции и Греции власти указывают на то, что люди нередко пренебрегают правилами санитарной безопасности. В Греции с открытием авиасообщения с рядом стран стали вновь регистрироваться завозные случаи коронавируса, в том числе из соседних стран. Афины заявили, что в понедельник могут объявить о новых ограничительных мерах.

Восточно-Казахстанская область по-прежнему не лидер антирейтинга регионов РК по количеству заболевших. Однако добиться этого стало возможным только огромными усилиями властей и, как отметил глава региона Даниал Ахметов, введением жестких карантинных мер, пусть непопулярных, зато имеющих очевидный эффект.

По информации главного государственного санитарного врача ВКО Марата Исмаилова, с момента принятия им 19 июня решения о введении ограничительных мер на работу объектов и передвижение транспорта и пешеходов тенденция увеличения количества заболевших прекратилась. Ежедневное выявление случаев заражения снизилось с 30-40 случаев в третьей декаде июня до 12-15 случаев, начиная с 3 июля.

Карантинные меры в Семее позволили в корне изменить картину распространения вируса в области. Город утратил лидерство областного антирейтинга, уступив его Усть-Каменогорску.

– За десять дней июля общее количество зараженных составило в Семее 173 человека, в Усть-Каменогорске – 341. Но эпидемиологическая ситуация в Семее по-прежнему остается сложной. Здесь зарегистрировано 33 процента от всех заболевших по области – 756 случаев, в Усть-Каменогорске – 27 процентов или 621 случай, – сообщил Марат Исмаилов.

За каждой цифрой – тревога и боль наших земляков. А чтобы не попасть в статистику, нужно все-таки принять ответственное решение и следовать правилам жизни в стиле карантина.

Айгуль Биданова

Дмитрий Франчук