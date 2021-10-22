Социум

Жизнь в движении

22.10.2021
10

У них выросли дети и уже взрослые внуки. Они вышли на пенсию и вдруг почувствовали себя одиноко.  

Но каждому всё ещё хочется чувствовать себя полезным обществу, необходимы общение, внимание окружающих и новые впечатления от поездок, походов в музеи и театры, общение с природой во время неспешных прогулок по лесу или в заповедных местах. Они – пенсионеры, люди «серебряного» возраста. И с выходом на пенсию жизнь не заканчивается, открывается новая, может быть, самая увлекательная её страница.

КОГДА КВАРТИРА – ТЮРЬМА

Далеко не каждый пенсионер, особенно которым уже далеко за 70, может самостоятельно устроить себе поход, заняться творчеством или даже просто выйти во двор, чтобы посидеть на лавочке. Одиночество в больших и не очень больших городах – вот главный бич для представителей старшего поколения. Закрытые в своих квартирах, расположенных в многоэтажных домах, они обрекают себя на медленное угасание, в ожидании редких и коротких визитов детей и внуков.

К сожалению, в дополнение ко всему пандемия внесла в нашу жизнь свои, не всегда приятные, коррективы. В том числе и в жизнь пожилых людей. Они практически перестали собираться вместе. Все имеющиеся в городе центры по оказанию специальных социальных услуг перешли на домашнее обслуживание своих подопечных.

Кажикену Нурхатову 70 лет, у него жена, трое детей и уже немало внуков. Однако дети выросли и живут от родителей отдельно. Пожилая пара осталась в одиночестве.

– Я работал много лет трактористом. Но когда совхозы развалились, пришлось поменять много профессий. Долго работал в школе завхозом, потом перешёл в колледж, был даже сторожем у одного миллионера. А потом вышел на пенсию. Без работы, к которой я привык, мне скучно. Живём с супругой вдвоём, но нам не хватает общения, – поделился он.

Галина Казарина полвека проработала в детской музыкальной школе №1 Семея, обучая детей игре на фортепиано.

– Дома съедает одиночество. К детям ведь каждый день не находишься. Друзей в этом возрасте уже практически не осталось. А жить хочется интересно, нам необходимы общение друг с другом, новые впечатления, ощущение радости и нужности, – откровенно говорит Галина Захаровна.

А вот Дарига Жумекенова вообще в Семее оказалась практически в полной изоляции, потому что переехала сюда из родного Аягоза лишь несколько лет назад. Она больше сорока лет преподавала в школе биологию, пользовалась в своём городе большим авторитетом, у неё было много учеников, коллег, знакомых, соседей, которые считали друг друга почти родственниками. А когда умер супруг, осталась в Аягозе совсем одна – дети давно уже жили в Семее. Вот они-то и уговорили маму переехать к ним, даже квартиру ей купили. Подумав, она решилась на этот переезд. Но не ожидала, что смена места жительства обернётся для пожилой женщины ещё большим одиночеством.

– Моя новая квартира стала для меня настоящей тюрьмой. Мне было просто некуда из неё выйти, только в соседний магазин за продуктами. Ведь у меня здесь, в Семее, нет ни родных, ни знакомых, ни друзей. Весь мой круг общения остался там, в Аягозе. Я долго крепилась, а потом начались истерики, я донимала детей просьбами вернуться домой, но в то же время понимала, что это невозможно, это не выход из сложившейся ситуации. И тогда мои дети придумали, как мне помочь, – поделилась своими переживаниями Дарига Жумекенова.

ГЛАВНОЕ – ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА

Круг бесконечного одиночества можно разорвать. Именно для этого в Семее на базе КГУ «Семейский центр оказания специальных социальных услуг №2» Управления координации занятости и социальных программ ВКО недавно открыли Центр активного долголетия. Кстати, это первое подобное социальное учреждение в Восточном Казахстане. Здесь созданы все условия для комфортного и интересного досуга для представителей элегантного возраста. Пенсионеры в возрасте 70+ и люди с инвалидностью 1-й и 2-й группы могут в течение двух месяцев бесплатно отдохнуть, подлечиться и получить заряд бодрости, общаясь друг с другом.

Его первыми подопечными стали герои нашего материала.

Впрочем, Центр активного долголетия в Семее создан отнюдь не на пустом месте. Ещё в 2013 году при бывшем Доме престарелых было открыто небольшое отделение дневного пребывания для пенсионеров и людей с инвалидностью, проживающих в своих домах и имеющих детей и внуков. Здесь в условиях полустационара они проводят полный световой день, занимаются укреплением здоровья, поют, танцуют, рукодельничают, играют в различные игры и даже путешествуют по родному краю.

– На базе нашего центра уже много лет работало отделение дневного пребывания. Центр активного долголетия продолжит его традиции. Мы сделали ремонт, обновили мебель, оборудование. В центре стало уютно, тепло и комфортно, приглашаем всех желающих отдохнуть у нас и набраться сил, – говорит директор КГУ «Семейский центр оказания специальных социальных услуг №2» управления координации занятости и социальных программ ВКО Гульмира Сексеналинова.

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…

Люди старшего поколения, наши бабушки и дедушки, нуждаются не только в уходе и заботе. Они хотят общаться друг с другом, делиться новостями и жизненным опытом, заниматься интересными делами, посещать музеи и театры, ездить на экскурсии.

И в Центре активного долголетия эту потребность пожилых людей понимают в полной мере, стараясь создать для них самые лучшие условия. Ведь подопечные здесь находятся практически целый день – с 8 утра до 17 часов вечера. И каждая минута пребывания здесь чётко прописана. К услугам пожилых людей кислородные коктейли со вкусом яблока, банана, ягод и цитрусовых, уютные массажные кресла. Есть физиокабинет, процедурный кабинет и тренажерный зал. В тёплые дни во дворе занимаются скандинавской ходьбой. Каждый подопечный – под присмотром терапевта и невропатолога. Всё это для укрепления организма и бодрости духа.

А вот для души и досуга есть множество интересных игр: шахматы, шашки, тогызкумалак, настольный теннис, даже небольшой бильярдный стол поставили. В большой гостиной можно посмотреть телевизор, уютно расположившись на мягком диване. А для тех, кто любит творчество, можно порисовать на песке или позаниматься рукоделием во время работы кружка.

Так, Кажикен Нурхатов уже успел по достоинству оценить мини-бильярдный стол, с удовольствием играя в паре с молодым специалистом центра Конысом Улыкбековым. Его здесь очень ценят. За внимательность, трепетное отношение к пожилым людям, умение поговорить по душам, да и как специалист он незаменим.

ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА

Впрочем, в центре каждый сотрудник работает на совесть. Иначе просто нельзя. Если душа не горит, если нет душевного тепла, сердце не горячее, а руки неумелые, то и не сможет здесь работать случайный человек.

Специалист по социальной работе Жания Кокеева – сердце этого маленького коллектива. Она – генератор идей, которые сама же вместе с культорганизатором Ларисой Исаевой и музыкальным руководителем Бакыт Каптагаевой воплощает в жизнь. Их активно в этом поддерживают директор центра Гульмира Сексеналинова и её заместитель по социальной работе Алма Буланова. Заведующая медотделением центра Айгуль Узакова отвечает за состояние здоровья своих подопечных. А её помощницы – старшая медсестра Меруерт Гузенко и инструктор ЛФК Майя Раева – прилежно исполняют все назначения врачей.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ: ВОЗРОЖДЕНИЕ «ИЗ ПЕПЛА»

По наблюдениям сотрудников, многие их подопечные буквально на глазах преображаются, у них начинается новая, активная и интересная жизнь после посещения Центра активного долголетия.

– У нас часто отдыхает Людмила Бусыгина. Первый раз она пришла к нам в чёрной одежде. А ведь когда-то она работала директором школы, потом руководила детским садом. И как огня боялась Дома престарелых. Видя её подавленное настроение, мы стали оказывать ей повышенное внимание, вовлекать в игры, мероприятия, давать возможность душевно с кем-то пообщаться. И раз от раза Людмила Афанасьевна стала преображаться, раскрываться перед окружающими. Сегодня эту женщину просто не узнать. Она стала ярко одеваться, делает маникюр, интересуется модой, поёт, танцует, – поделились наблюдениями сотрудники Центра активного долголетия.

И таких примеров множество. Окружённые вниманием, теплотой, общением пожилые люди здесь раскрываются, начинают заниматься творчеством, спортом, путешествуют, заново познают мир. Одну из подопечных записали в городской хор ветеранов после того, как она отдохнула в Центре активного долголетия. Реналия Голодова даже стала делать своими руками авторские куклы, щедро раздаривая их новым друзьям. Несколько кукол она отправила по почте известному модельеру Юдашкину в Москву.

– Они для нас – источник вдохновения и генераторы идей. Богатый жизненный опыт подсказывает нашим подопечным новые интересные дела и проекты. Вместе мы придумываем новые проекты и мероприятия. Например, они с удовольствием приняли мое предложение научиться делать шляпки а-ля королева Елизавета II. Мы вместе изготавливали их из подручных материалов. Шляпки получились изумительные! Ну как было их не продемонстрировать? Вот так родился Парад шляп, который мы провели в актовом зале Центра по оказанию специальных социальных услуг для всех подопечных, которые здесь постоянно проживают, – рассказала Жания Кокеева.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

– Наши бабушки и дедушки обожают путешествовать. И мы регулярно организуем для них занимательные экскурсии по городу, посещаем музеи, выставки, выезжаем в лес и на Святой ключ, где они гуляют, дышат свежим целебным воздухом соснового бора, – отметила Гульмира Сексеналинова.

Так, совсем недавно совершили увлекательную поездку в детский биологический центр на острове Бейбітшілік, расположенный посредине Иртыша в самом центре Семея. Это учреждение дополнительного образования – уникальный уголок живой природы, где есть собственный зоопарк. Излюбленное место семейного отдыха семейчан пришлось по сердцу и подопечным Центра активного долголетия.

– Мы погуляли, подышали свежим воздухом, пошуршали опавшей листвой, покормили животных. Отдохнули там душой и телом, – поделилась впечатлениями одна из подопечных, Тамара Козинская.

Медсестра в прошлом, она прекрасно понимает, как важно в элегантном возрасте регулярно быть на свежем воздухе, заниматься физической культурой, иметь постоянный круг общения.

– После выхода на пенсию жизнь человека меняется. Отсутствие дела, которому отдавал все свои силы и время, становится невыносимым. И начинаешь прислушиваться к своим болячкам. Поэтому я с удовольствием посещаю Центр активного долголетия. Сюда мы приходим как в родную семью. Здесь по-семейному тепло, душевно, много друзей, знакомых, просто приятелей. И уже нет времени думать только о себе, зацикливаться на болезнях и невзгодах. Разве это не здорово?! – считает пенсионерка.

– Я счастлива, что в Семее появился такой центр для пожилых людей. И его название полностью оправдывает себя. Ведь бодрость духа, долголетие – в движении. Пусть многие и многие наши горожане получат возможность встряхнуться, пообщаться, заняться творчеством и спортом, почувствовать себя важным и нужным обществу, – отметила член президиума городского Совета ветеранов Семея Рашида Хасенова.

Софья Соболевская

Фото автора

Семей

22.10.2021
10

Еще новости

Спорт равных возможностей

17.10.2021

Долголетие для активных

07.10.2021

Дом здоровья открыл двери

05.10.2021

Заботясь о детях

01.10.2021
Back to top button