Жизнь в движении

У них выросли дети и уже взрослые внуки. Они вышли на пенсию и вдруг почувствовали себя одиноко.

Но каждому всё ещё хочется чувствовать себя полезным обществу, необходимы общение, внимание окружающих и новые впечатления от поездок, походов в музеи и театры, общение с природой во время неспешных прогулок по лесу или в заповедных местах. Они – пенсионеры, люди «серебряного» возраста. И с выходом на пенсию жизнь не заканчивается, открывается новая, может быть, самая увлекательная её страница.

КОГДА КВАРТИРА – ТЮРЬМА

Далеко не каждый пенсионер, особенно которым уже далеко за 70, может самостоятельно устроить себе поход, заняться творчеством или даже просто выйти во двор, чтобы посидеть на лавочке. Одиночество в больших и не очень больших городах – вот главный бич для представителей старшего поколения. Закрытые в своих квартирах, расположенных в многоэтажных домах, они обрекают себя на медленное угасание, в ожидании редких и коротких визитов детей и внуков.

К сожалению, в дополнение ко всему пандемия внесла в нашу жизнь свои, не всегда приятные, коррективы. В том числе и в жизнь пожилых людей. Они практически перестали собираться вместе. Все имеющиеся в городе центры по оказанию специальных социальных услуг перешли на домашнее обслуживание своих подопечных.

Кажикену Нурхатову 70 лет, у него жена, трое детей и уже немало внуков. Однако дети выросли и живут от родителей отдельно. Пожилая пара осталась в одиночестве.

– Я работал много лет трактористом. Но когда совхозы развалились, пришлось поменять много профессий. Долго работал в школе завхозом, потом перешёл в колледж, был даже сторожем у одного миллионера. А потом вышел на пенсию. Без работы, к которой я привык, мне скучно. Живём с супругой вдвоём, но нам не хватает общения, – поделился он.

Галина Казарина полвека проработала в детской музыкальной школе №1 Семея, обучая детей игре на фортепиано.

– Дома съедает одиночество. К детям ведь каждый день не находишься. Друзей в этом возрасте уже практически не осталось. А жить хочется интересно, нам необходимы общение друг с другом, новые впечатления, ощущение радости и нужности, – откровенно говорит Галина Захаровна.

А вот Дарига Жумекенова вообще в Семее оказалась практически в полной изоляции, потому что переехала сюда из родного Аягоза лишь несколько лет назад. Она больше сорока лет преподавала в школе биологию, пользовалась в своём городе большим авторитетом, у неё было много учеников, коллег, знакомых, соседей, которые считали друг друга почти родственниками. А когда умер супруг, осталась в Аягозе совсем одна – дети давно уже жили в Семее. Вот они-то и уговорили маму переехать к ним, даже квартиру ей купили. Подумав, она решилась на этот переезд. Но не ожидала, что смена места жительства обернётся для пожилой женщины ещё большим одиночеством.

– Моя новая квартира стала для меня настоящей тюрьмой. Мне было просто некуда из неё выйти, только в соседний магазин за продуктами. Ведь у меня здесь, в Семее, нет ни родных, ни знакомых, ни друзей. Весь мой круг общения остался там, в Аягозе. Я долго крепилась, а потом начались истерики, я донимала детей просьбами вернуться домой, но в то же время понимала, что это невозможно, это не выход из сложившейся ситуации. И тогда мои дети придумали, как мне помочь, – поделилась своими переживаниями Дарига Жумекенова.

ГЛАВНОЕ – ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА

Круг бесконечного одиночества можно разорвать. Именно для этого в Семее на базе КГУ «Семейский центр оказания специальных социальных услуг №2» Управления координации занятости и социальных программ ВКО недавно открыли Центр активного долголетия. Кстати, это первое подобное социальное учреждение в Восточном Казахстане. Здесь созданы все условия для комфортного и интересного досуга для представителей элегантного возраста. Пенсионеры в возрасте 70+ и люди с инвалидностью 1-й и 2-й группы могут в течение двух месяцев бесплатно отдохнуть, подлечиться и получить заряд бодрости, общаясь друг с другом.

Его первыми подопечными стали герои нашего материала.

Впрочем, Центр активного долголетия в Семее создан отнюдь не на пустом месте. Ещё в 2013 году при бывшем Доме престарелых было открыто небольшое отделение дневного пребывания для пенсионеров и людей с инвалидностью, проживающих в своих домах и имеющих детей и внуков. Здесь в условиях полустационара они проводят полный световой день, занимаются укреплением здоровья, поют, танцуют, рукодельничают, играют в различные игры и даже путешествуют по родному краю.

– На базе нашего центра уже много лет работало отделение дневного пребывания. Центр активного долголетия продолжит его традиции. Мы сделали ремонт, обновили мебель, оборудование. В центре стало уютно, тепло и комфортно, приглашаем всех желающих отдохнуть у нас и набраться сил, – говорит директор КГУ «Семейский центр оказания специальных социальных услуг №2» управления координации занятости и социальных программ ВКО Гульмира Сексеналинова.

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…

Люди старшего поколения, наши бабушки и дедушки, нуждаются не только в уходе и заботе. Они хотят общаться друг с другом, делиться новостями и жизненным опытом, заниматься интересными делами, посещать музеи и театры, ездить на экскурсии.

И в Центре активного долголетия эту потребность пожилых людей понимают в полной мере, стараясь создать для них самые лучшие условия. Ведь подопечные здесь находятся практически целый день – с 8 утра до 17 часов вечера. И каждая минута пребывания здесь чётко прописана. К услугам пожилых людей кислородные коктейли со вкусом яблока, банана, ягод и цитрусовых, уютные массажные кресла. Есть физиокабинет, процедурный кабинет и тренажерный зал. В тёплые дни во дворе занимаются скандинавской ходьбой. Каждый подопечный – под присмотром терапевта и невропатолога. Всё это для укрепления организма и бодрости духа.

А вот для души и досуга есть множество интересных игр: шахматы, шашки, тогызкумалак, настольный теннис, даже небольшой бильярдный стол поставили. В большой гостиной можно посмотреть телевизор, уютно расположившись на мягком диване. А для тех, кто любит творчество, можно порисовать на песке или позаниматься рукоделием во время работы кружка.

Так, Кажикен Нурхатов уже успел по достоинству оценить мини-бильярдный стол, с удовольствием играя в паре с молодым специалистом центра Конысом Улыкбековым. Его здесь очень ценят. За внимательность, трепетное отношение к пожилым людям, умение поговорить по душам, да и как специалист он незаменим.

ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА

Впрочем, в центре каждый сотрудник работает на совесть. Иначе просто нельзя. Если душа не горит, если нет душевного тепла, сердце не горячее, а руки неумелые, то и не сможет здесь работать случайный человек.

Специалист по социальной работе Жания Кокеева – сердце этого маленького коллектива. Она – генератор идей, которые сама же вместе с культорганизатором Ларисой Исаевой и музыкальным руководителем Бакыт Каптагаевой воплощает в жизнь. Их активно в этом поддерживают директор центра Гульмира Сексеналинова и её заместитель по социальной работе Алма Буланова. Заведующая медотделением центра Айгуль Узакова отвечает за состояние здоровья своих подопечных. А её помощницы – старшая медсестра Меруерт Гузенко и инструктор ЛФК Майя Раева – прилежно исполняют все назначения врачей.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ: ВОЗРОЖДЕНИЕ «ИЗ ПЕПЛА»

По наблюдениям сотрудников, многие их подопечные буквально на глазах преображаются, у них начинается новая, активная и интересная жизнь после посещения Центра активного долголетия.

– У нас часто отдыхает Людмила Бусыгина. Первый раз она пришла к нам в чёрной одежде. А ведь когда-то она работала директором школы, потом руководила детским садом. И как огня боялась Дома престарелых. Видя её подавленное настроение, мы стали оказывать ей повышенное внимание, вовлекать в игры, мероприятия, давать возможность душевно с кем-то пообщаться. И раз от раза Людмила Афанасьевна стала преображаться, раскрываться перед окружающими. Сегодня эту женщину просто не узнать. Она стала ярко одеваться, делает маникюр, интересуется модой, поёт, танцует, – поделились наблюдениями сотрудники Центра активного долголетия.

И таких примеров множество. Окружённые вниманием, теплотой, общением пожилые люди здесь раскрываются, начинают заниматься творчеством, спортом, путешествуют, заново познают мир. Одну из подопечных записали в городской хор ветеранов после того, как она отдохнула в Центре активного долголетия. Реналия Голодова даже стала делать своими руками авторские куклы, щедро раздаривая их новым друзьям. Несколько кукол она отправила по почте известному модельеру Юдашкину в Москву.

– Они для нас – источник вдохновения и генераторы идей. Богатый жизненный опыт подсказывает нашим подопечным новые интересные дела и проекты. Вместе мы придумываем новые проекты и мероприятия. Например, они с удовольствием приняли мое предложение научиться делать шляпки а-ля королева Елизавета II. Мы вместе изготавливали их из подручных материалов. Шляпки получились изумительные! Ну как было их не продемонстрировать? Вот так родился Парад шляп, который мы провели в актовом зале Центра по оказанию специальных социальных услуг для всех подопечных, которые здесь постоянно проживают, – рассказала Жания Кокеева.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

– Наши бабушки и дедушки обожают путешествовать. И мы регулярно организуем для них занимательные экскурсии по городу, посещаем музеи, выставки, выезжаем в лес и на Святой ключ, где они гуляют, дышат свежим целебным воздухом соснового бора, – отметила Гульмира Сексеналинова.

Так, совсем недавно совершили увлекательную поездку в детский биологический центр на острове Бейбітшілік, расположенный посредине Иртыша в самом центре Семея. Это учреждение дополнительного образования – уникальный уголок живой природы, где есть собственный зоопарк. Излюбленное место семейного отдыха семейчан пришлось по сердцу и подопечным Центра активного долголетия.

– Мы погуляли, подышали свежим воздухом, пошуршали опавшей листвой, покормили животных. Отдохнули там душой и телом, – поделилась впечатлениями одна из подопечных, Тамара Козинская.

Медсестра в прошлом, она прекрасно понимает, как важно в элегантном возрасте регулярно быть на свежем воздухе, заниматься физической культурой, иметь постоянный круг общения.

– После выхода на пенсию жизнь человека меняется. Отсутствие дела, которому отдавал все свои силы и время, становится невыносимым. И начинаешь прислушиваться к своим болячкам. Поэтому я с удовольствием посещаю Центр активного долголетия. Сюда мы приходим как в родную семью. Здесь по-семейному тепло, душевно, много друзей, знакомых, просто приятелей. И уже нет времени думать только о себе, зацикливаться на болезнях и невзгодах. Разве это не здорово?! – считает пенсионерка.

– Я счастлива, что в Семее появился такой центр для пожилых людей. И его название полностью оправдывает себя. Ведь бодрость духа, долголетие – в движении. Пусть многие и многие наши горожане получат возможность встряхнуться, пообщаться, заняться творчеством и спортом, почувствовать себя важным и нужным обществу, – отметила член президиума городского Совета ветеранов Семея Рашида Хасенова.

Софья Соболевская

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Семей