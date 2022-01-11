Жизнь продолжается

В день национального траура в воинской части 5511 Национальной гвардии прошёл траурный митинг, где почтили минутой молчания погибших сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии Казахстана, а также пострадавших мирных граждан.

На зданиях всех госучреждений Семея был приспущен Государственный флаг. Все массовые и развлекательные мероприятия в городе отменены вплоть до завершения работы режима ЧП на территории Казахстана.

Больше всего в городе пострадало здание городского акимата. Разъярённая толпа ворвалась в здание. К счастью, к этому моменту все сотрудники акимата были эвакуированы, поэтому удалось избежать жертв и ранений. Однако в здании есть значительные повреждения мебели, стёкол, компьютерного оборудования. Полностью разгромлены столовая и отдельные служебные кабинеты. Экстремистами и мародёрами вынесены ноутбуки, видеокамеры и другая офисная техника. На сегодняшний день акимат работает в штатном режиме.

Накануне в здании работала комиссия, которая оценивала ущерб, нанесённый преступниками, однако пока точных цифр члены комиссии не озвучивают.

– Коммунальные службы города не прекращали свою работу ни на минуту. Идёт плановая уборка улиц, вывоз мусора, без перебоев подаются тепло, вода, электроэнергия и оптоволоконная связь. Однако на площади коммунальные службы пока к уборке не приступили, поскольку следственные органы ещё не завершили оперативно-следственные мероприятия. Как только будет дана команда, следы погрома и костров с площади будут убраны и зачищены, – заверил руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции Семея Амантай Утельбаев.

Также в Семее в штатном режиме работает и общественный транспорт. Стоит отметить, что даже в самые пиковые моменты автобусы по городу продолжали курсировать, объезжая перекрытые улицы вокруг Центральной площади.

В условиях ЧП продолжают работу службы ЧС. Сотрудники управления ЧС ежедневно оповещают граждан о правилах поведения во время режима чрезвычайного положения с просьбой ограничить движение по городу в дневное время и находиться дома, пока действует комендантский час.

В городе продолжают работать блокпосты на въездах и на центральной площади. Здесь в круглосуточном режиме дежурят военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. По инициативе предпринимателей для них организовано горячее питание, подвозом которого занялись волонтёры Молодёжного ресурсного центра.

В штатном режиме работают банковские структуры. На сегодня 39 филиалов имеющихся в городе 13 банков второго уровня работают стабильно. В подавляющем большинстве банкоматов имеется необходимая наличность, в том числе 29 банкоматов на основе мобильной связи.

Население получает пенсии и пособия, заработную плату, совершает необходимые платежи и банковские операции.

Аким города Семея Бакытжан Байахметов в эти дни провёл несколько оперативных совещаний. Одно из них – по вопросам обеспечения газом. К сведению, в городе работают 11 организаций, осуществляющих заправку газом. Для автомобилистов он реализуется по цене 60 тенге. А бытовой газ в баллонах реализуется по 2500 тенге за баллон. Всего по городу имеется 88 газораспределительных установок.

В Семее функционирует почти полторы тысячи магазинов, супермаркетов, кафе, ресторанов, рынков. Все они работают в штатном режиме. Запрет наложен только на реализацию алкогольной продукции.

По поручению акима города Бакытжана Байахметова под особый контроль взята работа социальных магазинов. 10 специальных киосков и 20 магазинов работают бесперебойно, туда своевременно доставляются продукты из стабилизационного фонда. К примеру, лук, капуста, морковь, картофель реализуются по единой цене: 82 тенге за килограмм. Яйца реализуются по 33 тенге за штуку.

Екатерина Гуляева, Флора Левина

Фото из открытых источников

Семей