Жизнь после коронавируса 

О методах реабилитации пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, рассказала заместитель главного врача по медицинской части и организационно-методической работе Восточно-Казахстанского областного реабилитационного центра Толкын Секеева.

Многое делается для сдерживания и нераспространения инфекции, а также непосредственно для лечения больных коронавирусом. Организованы стационары, лаборатории ПРЦ-исследований, буферные отделения (палаты) для госпитализации экстренных пациентов, поставлено оборудование для рентгенографии и компьютерной томографии, кислородные точки и станции, заготовлена иммунная плазма, закуплены в достаточном количестве необходимые лекарственные средства.

Однако после того как человек побеждает болезнь (а людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, становится всё больше и больше), наступает период реабилитации, который также важен. Конечно, вирус новый, и ещё много вопросов остаются открытыми. Но уже известно, что он оказывает значительное влияние на лёгочную ткань. К сожалению, пока нет специальных технологий или препаратов, которые могут на сто процентов восстановить лёгкие. Лёгочная ткань должна восстановиться сама, поэтому очень важна реабилитация после лечения.

Заместитель главного врача по медицинской части и организационно-методической работе Восточно-Казахстанского областного реабилитационного центра Толкын Секеева рассказала про этот важнейший этап борьбы с коронавирусом.

– Уже подписан протокол лечения и диагностики пациентов с КВИ по второму и третьему этапу реабилитации, – говорит Толкын Секеева. – Второй этап подразумевает тяжёлых больных, которые находятся на кислородных концентраторах, это примерно 300 пациентов по нашей области. Все они подлежат реабилитации – для них это стационарное лечение, то есть их будут переводить напрямую из тех провизоров или инфекционных больниц к нам для стационарно-коечного лечения, которое они будут получать в течение 14 дней.

Третий этап подразумевает амбулаторно-поликлиническое лечение. То есть те пациенты, которые легче перенесли заболевание, будут приходить и получать необходимое лечение, но не останутся в стационаре.

– На сегодня около четырёх тысяч пациентов у нас переболели коронавирусом, из них остро нуждаются в реабилитации примерно 300 человек, – уточняет Толкын Секеева. – Пока мы ждем подписания тарифов головным фондом медицинского страхования. Протоколы лечения и диагностики готовы, нашими докторами всё изучено, подготовлен весь персонал.

В протоколы лечения и диагностики входят: дыхательная гимнастика, физиолечение (такие формы, как лазеротерапия, лечение с помощью инфракрасного излучения, ультразвук), массаж верхних конечностей, дыхательных органов и грудной клетки, лечебная физическая культура (ЛФК), занятия механотерапией – на велотренажёрах и беговой дорожке, в зависимости от состояния пациента.

Сама дыхательная гимнастика подразумевает механотерапию, пассивные и активные движения, шестиминутную ходьбу, кинезотерапию, индивидуальные занятия инструктора ЛФК с пациентом, в зависимости от состояния и от того, какие методы необходимы.

– Мы выбираем пациентов согласно приказу 116 от 7 октября 2020 года. По шкале реабилитационного маршрута имеются баллы – от одного до четырёх. Если один или два балла – это тяжёлые пациенты, они подлежат второму этапу реабилитации (стационарному), если баллов больше – пациенты подлежат амбулаторно-поликлиническому лечению, – объясняет Толкын Секеева.

Требуется ли госпитализация для прохождения реабилитации, определяет специальная комиссия, в которую входят реабилитолог, психолог, инструктор ЛФК и заместитель главного врача по медицинской части и организационно-методической работе Восточно-Казахстанского областного реабилитационного центра.

– Перед выпиской пациентов нам направляют их документы, комиссия изучает записи лечащих врачей и по каждому пациенту отдельно даёт ответ по электронной почте, – уточняет Толкын Секеева. – В области три организации, которые будут стационарно заниматься реабилитацией пациентов – центр «Карагайлы» в Семее, Восточно-Казахстанский областной реабилитационный центр и противотуберкулезный центр на Опытном поле.

Также она отметила, что амбулаторно-поликлинические пункты, где работают пульмонологи, имеют право заниматься реабилитацией.

Дамир Омаров

Мади Ахметов