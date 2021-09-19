Жизнь на «краю географии»

В мае 2020 года в «Рудном Алтае» был опубликован материал «Где начинается конец географии». В нём мы рассказали о жизни восточноказахстанцев в оторванных от внешнего мира поселениях на берегу озера Маркаколь. Добравшись на лодке до одного из них – Верхней Еловки, описали быт её жителей. Не так давно удалось побывать ещё в одном таком поселении – Матабае.

Прежде эти разбросанные по периметру озера точки – Чумек, Нижняя Еловка, Верхняя Еловка и Матабай, представляли собой сёла с десятками дворов. Дорога к ним шла по крутым склонам и перевалам, то есть была небезопасной, однако альтернативы этим автомобильным маршрутам в летний период не существовало. В зимние месяцы путь в ближний и базовый на берегу озера населённый пункт Урунхайку налаживался по льду. По нему передвигались на конных санях, снегоходах и легковых авто.

У каждого из обитателей история о том, как он оказался в далёких поселениях, своя. К примеру, один из инспекторов заповедника проживал в Верхней Еловке по служебной надобности: здесь находился подконтрольный ему участок. Его дети выросли и разъехались по городам, а последовать за ними вместе с супругой этот человек не пожелал.

Другая семья перебралась в это место из другого села сравнительно недавно – пять лет назад. Глава семьи устроился пожарным бойцом Маркакольского государственного заповедника. Опять же служебная необходимость. Несмотря на все реалии жизни в условиях оторванности от внешнего мира, трудности быта, супруги вырастили детей, которые поступили в вузы областного центра, потом устроились там на работу. В небольшом домашнем хозяйстве есть коровы, лошади, большой огород. Только картошки по осени выкапывают до 40 мешков. Часть закладывается как продуктовый и семенной запас, остальное реализуется в местных посёлках.

Довелось в Верхней Еловке поговорить с женщиной – уроженкой Усть-Каменогорска. Она рассказала, что ещё в девичестве приехала сюда навестить свою родню. Здесь познакомилась с парнем и вышла за него замуж. Выживать этой семье помогает также подсобное хозяйство.

С ещё одним человеком с интересной судьбой познакомились в поселении Матабай, куда добрались на моторной лодке. Много лет здесь проживает Николай Краснопеев. Он работает государственным инспектором Маркакольского заповедника, и его имя хорошо известно в округе. Знают этого человека и в далёких отсюда городах и весях, откуда приезжали в заповедный уголок многочисленные гости. Прослужил Николай Валентинович в своей должности 41 год. Пришёл в службу инспекции заповедника 20-летним парнем после службы в армии и остался верен своей профессии. За это время он повидал всякого. Встречался на узкой дорожке с браконьерами, проводил задержания.

Бравировать этим особо не любит, такой характер. По нашей просьбе всё же рассказал коротко об одном случае. Дело было в сезон массовой сенозаготовки. К инспектору, проводившему обход участка, подошли косари и сказали, что выше, в горах, незаконно убили медведя. Тут же отправился к месту нахождения браконьеров. Подъехав, увидел тушу убитого зверя. Нужно было действовать решительно, браконьеров задержал. Любителей незаконно добыть дичь в прежние годы было хоть отбавляй, соответственно, и работы у стражей природы. Теперь браконьеров стало меньше, но ответственности это не убавило. По-прежнему приходится денно и нощно дежурить во время нереста на озере. Да и работа такая, что расслабляться не позволяет.

Жизнь на дальнем кордоне – это ещё и ежедневный труд, чтобы выжить, обеспечить семью. Кстати, вместе с супругой, которая родом из Нижней Еловки, похожего поселения, вырастили пятерых детей. Учиться они уезжали в местный интернат, лето проводили дома. Старшая дочь окончила вуз и магистратуру, работает сейчас в городской школе педагогом. Младшая стала банковским работником, ранее получила высшее образование. Один из сыновей трудится энергетиком, имеет диплом вуза по специальности. Ещё двое заняты в сфере предпринимательства.

Стоит сказать, что выросли они все в маленьком, тесноватом бревенчатом домике, в нём и прошла большая часть жизни супругов. Сравнительно недавно, лет пять назад, переехали в новый дом.

– Строил его в одиночку, своими руками, – рассказывает наш герой. – Год за годом выкладывал стены из брёвен. Когда заселились, использовали бензиновый движок. Не так давно купили солнечные батареи. Теперь электричество есть круглые сутки.

Солнечные батареи закреплены на стенах нового дома – зелёная энергетика добралась и до этих глухих мест. Однако во всём остальном быт на кордоне не изменился за десятилетия. Здесь также отапливают дома всю зиму дровами, которые необходимо заготовить впрок и успеть просушить, косят и возят сено для домашнего скота, работают на огороде. Например, Краснопеевы выращивают весь набор культивируемых в округе овощей: огурцы, перец, свёклу, морковь, капусту, редис и даже помидоры. Есть и своя пасека. Ульи находятся рядом с огородом.

В этом году высадили два мешка картофеля, но получить урожай помешало… семейство диких кабанов. По рассказу собеседника, они повадились ходить на картофельную плантацию, выкапывать и поедать клубни. Отпугивания не принесли должного результата, а стрелять в животных инспектор, конечно, не стал. В итоге поспешили выкопать то, что сталось, вышло порядка 30 вёдер картошки.

Как известно, человек – существо социальное, и тяга к людям, потребность в общении у него заложена природой. Поэтому не мог не задать хозяину вопрос: нет ли усталости от жизни вдали от людей? Он ответил, что скучать некогда, надо трудиться на службе и в хозяйстве. Вот сейчас не ждёт подготовка к зиме, которая в эти края приходит рано и отступает позже, чем в низинной части Курчумского района.

– Уеду отсюда, когда уже иссякнут силы и здоровье, – говорит Николай Краснопеев.

Вот такая встреча состоялась в поселении Матабай на берегу заповедного озера Маркаколь, к которому как нельзя подходит определение «край географии». Прощаясь, пожелали удачи хозяину самого дальнего кордона: в этих глухих местах она очень пригодится.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район