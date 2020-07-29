Жизнь людей превыше всего

О требованиях к проведению джаназа-намаза и похорон рассказал главный имам Духовного управления мусульман Казахстана по Усть-Каменогорскому региону Ермек кажы Мукатай.

Основное правило, которое необходимо соблюдать всем, – недопущение массового скопления людей. Кроме того, посещающим джаназа-намаз и похороны нужно надевать маски и перчатки.

Проводить джаназа-намаз следует в течение пяти минут, желательно на свежем воздухе, при этом не собираться больше десяти человек, включая всех участников. Вместе с тем в совершении погребальной молитвы не рекомендуется участвовать людям преклонного возраста, людям со слабым здоровьем или больным, а также детям школьного возраста.

– Понимаем, что люди хотят принести свои соболезнования лично, однако убедительная просьба делать это по телефону, дабы не допустить распространения инфекции, – подчеркнул Ермек кажы Мукатай.

Кроме того, Духовное управление мусульман Казахстана призывает граждан приостановить проведение поминальных обедов после похорон, а также конак асы, семи дней, сорока дней, годовщин и т. д., пока эпидемиологическая ситуация в стране полностью не стабилизируется.

– На территории республики действует карантин. Однако проведение джаназа-намазов и поминальных обедов с участием большого количества людей продолжается, – говорится в заявлении ДУМК. – Одно из лучших дел в шариате – это мольба за другого человека, возносимая в его отсутствие. Поэтому в нынешней ситуации делать дуа, молиться во имя добра, посвящать Коран сидя дома – одно из достойных дел, одобренных нашей религией.

Гульжан Естаева