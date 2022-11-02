Жизнь кипит, работа идёт

Как идёт строительство моста через Бухтарминское водохранилище? Какие важные инфраструктурные проекты реализуются в сёлах? Об этом и многом другом рассказал аким Курчумского района Алмат Акышов.

В Региональной службе коммуникаций состоялась пресс-конференция по итогам социально-экономического развития Курчумского района за девять месяцев 2022 года. Информацию представил аким района Алмат Акышов. Напомним, с момента его назначения на эту должность прошло чуть больше месяца.

За отчётный период в районе наблюдается рост поголовья скота. В том числе поголовья КРС – на 3,1 процента (73 267 голов), коров – на 0,4 процента (47 202 головы), овец и коз – на 2,2 процента (148 790 голов), лошадей – на 8,9 процента (33 677 голов). Также отмечен рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции: молока – на 3,6 процента (67 725,9 тонны), мяса – на 3,0 процента (12 606,2 тонны), яиц – на 0,8 процента (3 791,1 тыс. штук).

– Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года составила 30,028 тыс. га. По данным на середину октября, убрано 2,865 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, или 100 процентов, со средней урожайностью 12,7 ц/га. В 2021 году средняя урожайность составляла 10,6 ц/га, – сообщил Алмат Акышов. – Для проведения всего комплекса полевых работ в районе имеется необходимое количество сельскохозяйственной техники. В этом году сельхозтоваропроизводителями района закуплено 28 единиц, включая шесть тракторов.

На 1 октября текущего года государственный грант на развитие животноводства в районе получили шесть человек из категории социально уязвимых слоёв населения (инвалиды 2-3 группы) на сумму 7,3 млн тенге. Кроме того, выдан 41 грант на новые бизнес-идеи молодёжи, лицам с особыми потребностями, малообеспеченным и многодетным семьям.

Спикер отметил, что в районе продолжается работа по внедрению новой социальной политики и усилению адресности оказываемой помощи наиболее нуждающимся гражданам. Получателями государственной адресной социальной помощи в 2022 году стала 261 семья (1301 получатель). Помощь выплачена на сумму 83,8 млн тенге. Всего в текущем году на выплату адресной помощи предусмотрено 129,5 млн тенге.

Определённые планы в районе намечены в сфере здравоохранения. Запланирован закуп медицинского оборудования на 119 млн тенге, а именно стационарного рентгеновского диагностического комплекса. Ведётся капитальный ремонт родильного, соматического отделения, операционного блока районной больницы в селе Курчум на 309,3 млн тенге, медицинского пункта в селе Теректыбулак на 15,4 млн тенге.

– В этом году разработана проектно-сметная документация по реконструкции канализационных сетей и очистных сооружений в сёлах Курчум и Маркаколь. В сёлах Каратогай, Егиндыбулак текущий ремонт водопроводных сетей проводится в соответствии с планом. Проведён текущий ремонт водопроводных сетей в селе Аманат. Разрабатывается ПСД на реконструкцию теплосетей, сетей водоснабжения села Маркаколь, – говорилось в отчёте.

Также завершён текущий ремонт дорог между сёлами Буран – Шенгельды и средний ремонт улиц села Акбулак. Проведены работы по благоустройству центральной улицы села Боран, ипподрома в селе Сарыолен. В сёлах Бирлик, Урунхайка и Маралды установлены площадки для воркаута. Разработана ПСД по установке уличного освещения в сёлах Акбулак, Казахстан, Теректыбулак.

Сообщив об итогах работы и планах, аким Курчумского района ответил и на вопросы журналистов. В том числе по строительству мостового перехода через Бухтарминское водохранилище.

– Строительство моста идёт по графику. Реализация проекта находится на контроле руководства и общественности Курчумского района, – сказал Алмат Акышов.

Добавим, по данным районного акимата, завершено обустройство основания для временной строительной площадки, строительство объездных, технологических дорог, линий электропередачи, примыканий, устройство водопропускных труб. Выполнено строительство 320 м (Курчум) и 95 м (Самар) временного моста с обеих сторон.

Гульжан Естаева

Фото Аяужан Утеулиновой

Курчумский район