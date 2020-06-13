Жизнь как она есть

Начинающий фотограф Ануар Тюлюбаев ловит в объектив восхитительные моменты из повседневной жизни восточноказахстанцев.

Несколько лет назад Ануар переехал в Усть-Каменогорск из родного района Алтай, чтобы получить образование в высшем учебном заведении. Он поступил в ВКГТУ им.

Д. Серикбаева на специальность «Горное дело». Годы учебы пролетели незаметно. Сейчас он готовится к защите диплома. Чем будет заниматься после этого, 21-летний выпускник пока не знает, но мечтает прочно связать свою жизнь с искусством фотографии.

Первые шаги в этом направлении Ануар уже делает. В прошлом году он приобрел новую камеру и начал всерьез увлекаться художественной фотографией, а именно стрит-фото – жанр фотографии, сделанной в общественном месте. Иными словами, это съемка настоящей кипящей жизни без постановки и прикрас, документирование окружающего мира. К слову, свои работы автор размещает на странице в Instagram.

Мы решили узнать у молодого фотохудожника о тонкостях уличной фотографии, реакции людей, попадающих в кадр, и любимых фотозонах в Усть-Каменогорске.

– Заняться стрит-фото ты решил целенаправленно или это получилось само собой?

– Наиболее верным будет второй вариант. Однажды меня заинтересовали работы Анри Картье-Брессона и Стива Маккарри, которые я увидел на просторах Интернета. Вдохновившись, решил попробовать заняться этим видом искусства.

У уличной фотографии есть ряд нюансов, порой мои снимки не имеют к ним никакого отношения. Ведь «стрит» – это про город и людей, а на моих работах местами можно не увидеть город и не найти людей.

В первую очередь, я связываю фотографию с продолжением живописи, которая погибла с распространением первых портативных фотоаппаратов. Это для меня как терапия. То, что позволяет выплеснуть эмоции и в некотором роде комплексы, связанные с самореализацией как художника.

– Как ты понимаешь, что нужно сфотографировать того или иного человека, выбрать определенный фон?

– Если говорить о человеке, то это должен быть интересный типаж в плане внешности, телосложения, одежды и даже позы. Сложно объяснить, но мне необходимо увидеть в нем изюминку.

Когда речь идет о композиции в целом, то важна совокупность таких факторов, как цвет, свет, тень и обстановка. Если все это чудесным образом объединяется, мне остается включить камеру, сфокусировать устройство и нажать на кнопку спуска затвора.

– Как люди реагируют на твое желание сфотографировать их?

– Как правило, никак. Иногда спрашивают, что я делаю и зачем снимаю. Отвечаю, что хочу стать фотографом-документалистом. Бывает, говорю, что делаю снимки для газеты или для собственной коллекции. Чаще люди просто не реагируют и молча недоумевают.

Однажды прохожие сами попросили меня сфотографировать их. Но не всегда все проходит гладко. Был случай, когда несколько человек без определенного места жительства накинулись из-за сделанного снимка.

– Есть ли любимые места для съемок в Усть-Каменогорске?

– Определенных мест нет. Больше всего мне нравятся локации, где происходят какие-либо события. В обычных дворах можно обнаружить интересные кадры разговаривающих друг с другом бабушек или играющих на площадке детей. Гуляя по главным улицам города, чаще есть шанс сделать портретные фотографии.

Кстати, кроме Усть-Каменогорска мне удалось сфотографировать моменты из жизни жителей района Алтай.

– А любимые фотографии есть?

– Любимые – это те, которые еще не существуют. То, что я представляю в своем воображении, как правило, не соответствует реальности. Это похоже на платоновский эйдос. Это то, к чему стремится материальная вещь, – стать идеальной, но это невозможно. Так же как и человек никогда не станет совершенным.

– Что сложнее всего в стрит-фото?

– Сложно не растеряться, быстро отреагировать на событие и не упустить кадр. На все дается лишь одна попытка.

– Увлекаешься другими жанрами фотографии?

– Не все мои фото можно приписать к жанру уличной фотографии. Люблю фотографировать пейзажи и портреты, хотел бы снимать репортажи.

Возможно, этот жанр мне близок из-за моей застенчивости. Я хочу проникнуть в чью-то жизнь и при этом никого не тревожить. Поэтому стараюсь минимизировать контакт с героями своих фотографий.

– За творчеством каких фотографов наблюдаешь? Есть ли кумиры?

– Кумиров нет, но есть фотохудожники, чьи работы мне очень нравятся. Один из них – Анри Картье-Брессон, которого я уже упомянул. Он для меня пример идеального стрит-фотографа. Вдохновляют снимки деревенской жизни Александра Мякишева. Также стоит упомянуть таких мастеров, как Гарри Виногранд, Робер Дуано.

С ними знаком каждый, кто хоть как-то пытался разобраться в художественно-документальной фотографии. Считаю, что все желающие преуспеть в этом виде искусства должны стремиться приблизиться к их уровню мастерства.

– Будет ли твое будущее связано с фотографией?

– Скорее всего, после окончания учебы начну трудиться по специальности, но фотографировать не перестану. Если появится возможность работать в области различных визуальных медиа, будь то кино, фотография или живопись, с удовольствием займусь этим.

– Преследуешь ли какую-либо цель, занимаясь съемками, в том числе уличными?

– Нет. Главное – чтобы я мог практиковаться в своем любимом деле. Материальная выгода может стать лишь второстепенным стимулом. По-моему, порой ставить цели не стоит, нужно просто жить и радоваться жизни.

Гульжан Естаева