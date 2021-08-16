Жизнь – как одна страница

Долгожительнице из Глубоковского района исполнилось 98 лет.

Мария Терентьева, живущая в селе Опытное поле, – труженица тыла, ветеран труда, вдова ветерана Великой Отечественной войны.

98 лет – как одна страница. Время для Марии Артёмовны пролетело настолько быстро, что она оглянуться не успела, как стала долгожительницей. В столь почтенном возрасте бабушка Мария сохранила активность и бодрость духа, интересуется событиями, происходящими в стране и мире. У неё прекрасная память и ясный ум, а ещё она очень общительная.

Мария Артёмовна – пример терпения и стойкости. Долгая жизнь этой женщины похожа на судьбы многих представителей её поколения. Она пережила коллективизацию, голод 40-х годов прошлого века, Великую Отечественную и послевоенную разруху. Но самым страшным потрясением, по её словам, стал уход из жизни самых близких людей.

Родилась Мария Терентьева в 1923 году под городом Ленининогорск (ныне – Риддер). В семье рабочих она была старшим ребёнком – кроме неё у родителей были ещё два сына и дочь.

– Родители трудились в леспромхозе, переплавляли лес, – делится своими воспоминаниями долгожительница. – В то время всё делали практически вручную. Работа была тяжёлая. Едва окончив школу, встретила ужасную весть о войне. Отца забрали на фронт. С мамой мы работала от зари до зари. А ведь ещё нуждались в заботе младшие братья и сестра.

В трудные для всех годы юная Мария вместе со всеми выполняла тяжёлую работу, несла на своих плечах все тяготы войны. Занималась земледелием, работала на полях во время уборки урожая и сенокоса, доила коров, валила лес. Одним словом, бралась за любую работу и выполняла её добросовестно, с отличным результатом. Особенно отличалась она на полевых работах. В те годы за уборку урожая выдавали немного хлеба, и норму девушка старалась выдерживать, чтобы хоть как-то прокормить свою семью.

– В 43-м пришла похоронка на отца, – продолжает наша собеседница. – Было очень тяжело, но мы не сгибались, шли по жизни упрямо. В память об отце жили достойно, трудились честно.

После долгожданной Победы в родные места стали возвращаться мужчины. Жизнь в селе постепенно налаживалась. Статная красавица встретила будущего супруга – молодого фронтовика Фёдора Филимоновича, чьи многочисленные медали и ордена она до сих пор с трепетом хранит.

Вместе супруги воспитали пятерых детей. Всем дали образование. С мужем прожили в любви и согласии много лет.

К сожалению, сегодня в живых остался лишь один сын долгожительницы, который старается окружить свою маму заботой и вниманием. Не забывают навещать бабушку внуки и правнуки, в которых она видит главный смысл своей жизни. Её мечта на сегодняшний день – дожить до появления на свет праправнуков.

Мы, конечно же, не могли не спросить Марию Артёмовну о пресловутом рецепте долголетия.

– Некоторые молодые люди не умеют сдерживать себя – злятся, нервничают, оскорбляют друг друга. Как же они долго проживут? Когда мир и лад в семье – легче победить невзгоды. А огорчения у каждого бывают. Секрет-то моей долгой жизни нехитрый – хорошая семья, спокойный, терпеливый характер, любовь к труду и ближним.

Бахыт Сарсембаева

Из личного архива М. А. Терентьевой

Глубоковский район