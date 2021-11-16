Жизнь без боли

Врачи БСМП города Семея поставили на ноги 90-летнюю пациентку с переломом шейки бедра.

Травматологи-ортопеды больницы скорой медицинской помощи провели частичное протезирование тазобедренного сустава пожилой пациентке, после которого она смогла вернуться к привычной жизни.

– Пожилая женщина поступила к нам с закрытым субкапитальным переломом шейки бедра, – рассказывает травматолог-ортопед БСМП Асет Садыков. – Учитывая возраст пациентки, после предоперационной подготовки мы выбрали единственно верную на тот момент тактику лечения – частичное эндопротезирование тазобедренного сустава. Проведённая малоинвазивная операция позволила нашей пациентке встать на ноги уже на четвёртые сутки. После полного курса реабилитации её выписали в удовлетворительном состоянии.

Медик отмечает, что перелом шейки бедра считается одной из худших травм, которые может получить человек, особенно, когда речь идёт о пожилом пациенте. Ещё вчера этот диагноз был чуть ли не смертельным приговором для людей этой возрастной категории.

– Помимо страданий от нестерпимой боли человек с этим диагнозом утрачивает физиологические функции и, говоря по-простому, «залёживается», – поясняет Асет Садыков. – В лежачем положении очень велик риск развития тромбоэмболии, даже если пациент никогда не страдал от атеросклероза и тромбоза сосудов. Повышаются риски заполучить какое-либо сопутствующее заболевание. Операции на бедре проводят только под общим наркозом, а учитывая массу противопоказаний, далеко не все пожилые пациенты её могут перенести – велик риск неблагоприятного исхода.

Теперь жители региона, получившие перелом шейки бедра, имеют все шансы на выздоровление.

Бахыт Сарсембаева